Come attivare l'avviso di chiamata su WhatsApp

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento che fa rivivere una caratteristica degli anni '90, l'avviso di chiamata. In questo articolo vi spieghiamo come attivare questa funzionalità WhatsApp sugli smartphone Android.

L'avviso di chiamata arriva su WhatsApp

L'avviso di chiamata può essere considerata una funzionalità in un certo senso vintage. Negli anni '90 era comune scontrarsi con questa feature che segnalava la presenza di una nuova chiamata in arrivo permettendo di mettere in pausa quella in corso. WhatsApp cerca di resuscitare l'avviso di chiamata con l'aggiornamento che introduce la versione 2.19.352 ma ci riesce solo a metà.

Grazie al nuovo aggiornamento rilasciato, se siete impegnati in una chiamata su WhatsApp e ricevete una nuova chiamata verrete avvisati dell'arrivo della nuova chiamata grazie ad una notifica dedicata. Starà a voi decidere se terminare la chiamata in corso per accettare quella in entrata o rifiutare la seconda chiamata per continuare a parlare con il vostro interlocutore.

Peccato però che non sia possibile mettere in pausa la chiamata in corso per accettare quella in entrata, dovrete necessariamente terminarla. E quindi la funzionalità dell'avviso di chiamata si perde un po' per strada.