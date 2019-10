Come attivare la dark mode su Instagram

Dopo Twitter, YouTube e Messenger, è arrivato il turno di Instagram. La dark mode è una funzionalità molto popolare tra gli utenti e consente di impostare uno sfondo scuro e di mettere a riposo la vista la notte. Se si dispone di uno smartphone con display AMOLED si riesce anche a risparmiare batteria. La modalità dark implementata da Instagram è disponibile su iOS 13, Android 10, ma anche sugli smartphone con Android 9 Pie.

Per attivare la dark mode su uno smartphone Instagram dovrete:

Prima di procedere, è necessario verificare di avere installata sullo smartphone la versione v114.0.0.38.120 (o superiore) di Instagram. Nel caso foste rimasti ad una versione precedente, aggiornate l'app dal Play Store. La funzionalità è attualmente riservata a pochi utenti e Instagram dovrebbe distribuirla a tutti gli utenti con i prossimi aggiornamenti.

Per avere la modalità scura su Instagram per smartphone con Android 9 dovrete:

Instagram’s Dark Mode will be available for all Android versions through this “Set Theme” in-app setting pic.twitter.com/yUJ1vHabtJ