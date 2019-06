Come attivare la funzione RCS sul proprio smartphone Android

Dopo una lunga attesa e una certa mancanza di reattività da parte degli operatori telefonici, Google ha finalmente deciso di lanciare la tecnologia RCS. In questo modo, il gigante della ricerca cerca di farne una giusta dopo i suoi numerosi fallimenti nella messaggistica istantanea. Per il momento, l'RCS arriverà solo in Francia e Regno Unito e, non a caso, solo su smartphone Android tramite l'app Messaggi.

RCS: è necessario?

Il protocollo RCS viene integrato in un contesto in cui le applicazioni di messaggistica istantanea sono troppo mainstream, ed è improbabile che gli utenti smettano di usare Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram o qualsiasi altra applicazione comune.

Sarà la volta buona per Google nella messaggistica istantanea? / © AndroidPIT

Inoltre, l'RCS non è una soluzione perfetta. Non esiste crittografia (a differenza di molte applicazioni IM), il che significa che i messaggi dovranno passare attraverso i server di Google. Quest'ultimo sostiene che non conserverà i messaggi più a lungo del necessario, ma questa non è la prima volta che la sua parola viene messa in discussione. Ancora peggio, i messaggi verranno memorizzati in chiaro, dunque teoricamente leggibili.

Tuttavia, il ruolo di Google è solo temporaneo. Ad un certo punto, gli operatori si faranno carico di tale servizio loro stessi.

Come attivare la funzione RCS sul proprio smartphone

La buona notizia è che non avete nessuna procedura da seguire. Quella cattiva è che non sappiamo esattamente quando sarà disponibile. Secondo The Verge riceverete una notifica push che vi permetterà di attivare il sistema RCS. In altre parole, tenete gli occhi aperti!