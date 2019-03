Avere il wifi gratis sempre e ovunque? È possibile!

Non riusciamo a spiegarci come mai i dati mobili non siano già diventati un puro succedaneo, una funzione da abilitare solo in caso di emergenza. Gli hotspot WIFI sono pressoché ovunque (a meno che non viviate nei boschi) e il loro accesso, quando non completamente gratuito, è libero e offerto da bar, ristoranti, biblioteche o qualsiasi altro luogo pubblico. Non sapete dove trovarli? Esistono app in grado di trovare e classificare gli hotspot in giro per il mondo e facilitarvi la vita.

Usate la scansione del WIFI

Per chi non lo sapesse il vostro smartphone Android è in grado di scansionare le reti WIFI delle vicinanze e dirvi quali sono protette oppure no. Per farlo vi basterà andare nelle impostazioni WIFI per vedere una lista di tutte le reti disponibili.

Controllare la lista delle reti WIFI nella zona è facile e veloce. / © AndroidPIT

Nelle più grandi catene di ristorazione (Starbucks, McDonalds, Burger King...)

Se avete voglia di un caffè o siete affamati tenete in considerazione le grandi catene come McDonalds. In questi posti viene spesso offerto un accesso gratuito al WIFI in cambio di una consumazione. Visto l'affollamento, la velocità di connessione non è mai delle migliori, tenetelo in considerazione...

McDonalds e Starbucks offrono sempre un WI-FI gratuito ma la velocità non è motlo alta. / © Mashable

Instabridge: vi risparmia la fatica

Forse l'app meglio sviluppata di quelle presentate, Instabridge è sempre all'erta e, a seconda dei vostri spostamenti, invia delle notifiche segnalando hotspot gratuiti, oppure già presenti nel database dell'applicazione, nelle vicinanze. È possibile anche impostare delle destinazioni a nuovi punti WIFI, in modo che l'app funzioni anche offline e ci porti dritti dritti all'agognato internet.

Anche in questo caso lo sharing di WIFI funziona grazie alla comunità che alimenta l'app, con oltre 3 milioni di iscritti è veramente improbabile rimanere senza connessione. All'avvio di Instabridge, la mappa mostra il punto WIFI più vicino, e scorrendo il display è possibile visualizzare un elenco con tutte le altre connessioni disposte in ordine di prossimità. Anche qui, la maggior parte degli hotspot saranno pubblici, ma è possibile scovare anche connessioni private.

Instabridge, la migliore app per trovare reti WIFI libere nei vostri paraggi. / © Instabridge

Controllate i centri commerciali

Se siete degli assidui visitatori dei centri commerciali della vostra zona date un'occhiata alle reti disponibili. Potrebbero esserci dei punti di accesso gratuiti anche se solo per un tempo limitato.

Hotel e aeroporti

Se siete in procinto di viaggiare e l'attesa in aeroporto sembra infinita, provate a controllare la presenza di reti wireless nell'area. Solitamente gli aeroporti ne sono forniti. Una volta arrivati a destinazione ricordatevi che anche gli hotel offrono spesso un accesso gratuito ai clienti, quindi non siate timidi e chiedete alla reception!

In aeroporto ed in hotel potrete utilizzare liberamente la connessione per condividere le vostre avventure con gli amici sui social. / © AndroidPIT

WiFi Map: tutto in una sola app

Anche WiFi Map, come Instabridge, è dotata di un intelligente sistema di notifiche per cui avvisa l'utente della presenza di nuove connessioni WIFI. Anche questa community è molto estesa e trovare un hotspot con la sua relativa password sarà molto semplice. Grafica simile ad altre app, WiFi Map è molto aggiornata anche sui WIFI privati che i proprietari di casa hanno generosamente deciso di condividere.

Esiste il pulsante share che, come per tutte le altre app qui presenti, permette di condividere la password della vostra connessione, in modo che anche gli altri utenti possano utilizzare lo stesso punto di connessione. WiFi Map offre un servizio a pagamento per cui, al modico prezzo di 79 centesimi, permette di scaricare la mappa delle singole città ed ottenere informazioni sugli hotspot presenti in zona anche offline.