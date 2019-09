Stanchi dei soliti caratteri? Ecco come cambiare il font sul vostro smartphone

Cambiare il font potrebbe essere necessario per facilitare l'utilizzo del vostro telefono oppure semplicemente per donargli un nuovo look. Qualunque sia la vostra ragione ecco come cambiare il font sul vostro Android tramite impostazioni di fabbrica o app di terze parti.

Scorciatoie:

Modificare il font dalle impostazioni di base

Su molti smartphone è possibile cambiare il font senza installare app di terze parti, sebbene la varietà dell'offerta non sia ricca quanto quella delle app dedicate. Il modo in cui accedere a queste impostazioni può cambiare in base al sistema operativo ma solitamente le trovate in Impostazioni>Display>Carattere/Font.

I dispositivi Samsung presentano poche alternative già installate e pronte all'uso ma è possibile scaricare font aggiuntivi attraverso il menu delle impostazioni nella sezione dedicata al carattere. Premendo il tasto Scarica carattere sarete reindirizzati al Samsung App Store dove potrete scaricare una vasta gamma di nuovi font. Alcuni sono gratuiti altri a pagamento.

Se non state utilizzando un telefono Samsung avrete a disposizione delle opzioni simili nel menu del vostro telefono ma forse non avrete il privilegio di accedere a una sezione dedicata solamente ai font. Non abbiate paura perché apportare modifiche è abbastanza facile. Per cambiare la dimensione del font sugli smartphone dotati di Oreo o successivi basta andare su Impostazioni>Display>Font size.

In molti smartphone è possibile apportare piccoli cambiamenti al font senza dover scaricare app aggiuntive. / © AndroidPIT

Modificare il font con un launcher

Se volete fare qualcosa in più che cambiare lo stile del font che state utilizzando, uno dei modi più facili è installare un launcher di terze parti che offre solitamente una miriade di opzioni di personalizzazione. Probabilmente già usate il vostro launcher preferito con cui è possibile cambiare il font in pochi passaggi, in caso contrario potete utilizzarne uno come Action Launcher 3.

La varietà delle opzioni dipende dal launcher che scegliete. Per esempio Action Launcher 3 permette di utilizzare diversi stili e dimensioni del font Roboto (quello di default) ma non offre altre opzioni. Allo stesso modo la versione di prova di Nova Launcher e app come Smart Switch e Arrow Launcher non permettono cambiamenti di nessun tipo.

Se siete alla ricerca di maggiori opzioni di personalizzazione del carattere del vostro Android rispetto a quelle che il vostro launcher offre, allora è meglio scaricare un'app apposita che vi permetterà di personalizzarlo a vostro piacimento.

Il launcher Action 3 presenta alcune opzioni base di modifica del font. / © AndroidPIT

Le migliori app Android dedicate ai font

Se cercate sul Google Play delle app dedicate alla personalizzazione del font, vi troverete davanti a una serie di opzioni: alcune richiedono i permessi di root altre no. Tenetevi pronti a provarne tante prima di trovare quella adatta a voi.

FontFix

FontFix è una valida alternativa se non si utilizza un telefono Samsung. È incredibile quanto sia pratico cercare, selezionare e visualizzare una quantità enorme di font diversi. Peccato che Samsung ne impedisca l'utilizzo su molti dei suoi device. I dispositivi non Samsung, invece, non presenteranno alcuna limitazione.

Basta selezionare il font che preferite e cliccare sul tasto Installazione, a quel punto verrà scaricato e attivato. Per far sì che altri font vengano caricati direttamente nell'app, e non nel Play Store, prima è necessario autorizzare l'installazione da fonti sconosciute.

È inoltre possibile accedere facilmente ad una lista di tutti i font per leggerne le informazioni prima di scaricarli. In questo modo potrete inoltre scoprire quanto spazio occupano sul vostro telefono: comodo se prevedete di installarne di svariati!

FontFix è una delle migliori app sui font per Android ma dovrete vedervela con la pubblicità. / © AndroidPIT

iFont

iFont è un'altra valida app dedicata alla personalizzazione del font di sistema ma anche questa è difficile da utilizzare se avete tra le mani un telefono Samsung. Ad essere sinceri iFont fa di tutto per evitare il blocco dell'installazione di font gratuiti alternativi, come avviene per esempio sui device Samsung, ma durante la prova sui nostri smartphone questi sforzi non hanno prodotto risultati.

Nel menu delle impostazioni potrete selezionare il produttore del vostro device per provare ad eludere i blocchi senza permessi di root. Uno dei vantaggi principali di iFont, a parte la sua vasta scelta, è la possibilità di scegliere un font in lingue diverse. Se sentite il bisogno di cambiare il font, iFont è una delle opzioni migliori.

iFont è un'app veramente utile, sempre che non si abbia un telefono Samsung non rootato. / © AndroidPIT

Qual è il vostro font preferito?