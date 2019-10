Come cancellare il vostro account Instagram

Basta con Instagram: per un po' o per sempre?

I social media possono costituire un piacevole passatempo, ma si possono trasformare in una sorta di schiavitù. Tutto dipende come sempre dall'utilizzo che se ne fa ma è facile perdersi tra i post social, a prescindere dalla piattaforma. Stesso discorso vale per Instagram. Diversi studi sostengono che influiscano negativamente sul benessere mentale e che possano creare una certa dipendenza da like, condivisioni e commenti. A ciò si aggiunge poi la questione legata alla privacy.

È possibile prendere le distanze da Instagram per sempre o anche temporaneamente, nel caso in cui non siate ancora decisi sia davvero finita con Instagram. Nel primo caso l'account verrà eliminato definitivamente e i precedenti post scompariranno; nel secondo invece le informazioni legate all'account verranno naascoste agli altri utenti fino a quando l'account non verrà riattivato.



Nessuna delle due procedure può essere eseguita direttamente dall'applicazione. È necessario accedere al proprio account da desktop o anche dallo smartphone attraverso il browser.

La disinstallazione dell'applicazione non è sufficiente a cancellare l'account. / © AndroidPIT

Come disattivare (temporaneamente) l'account Instagram

Aprite il sito web di Instagram Accedete al vostro account con le vostre credenziali Selezionate il vostro profilo e cliccate su Modifica profilo Cliccate su Disabilita temporaneamente il mio account in basso a destra dello schermo Specificate il motivo per cui desiderate disattivare l'account Inserite nuovamente la password Cliccate su Disabilita temporaneamente il mio account

Come cancellare definitivamente l'account Instagram

Aprite il sito web di Instagram Selezionate Cancella account Accedete con le vostre credenziali Specificate il motivo per cui desiderate cancellare l'account Inserite nuovamente la password Cliccate su Cancella definitivamente il mio account

Cosa vi spinge a cancellare il vostro account Instagram?