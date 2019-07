Come conoscere lo stato di salute della batteria su Android

La batteria è senza dubbio una delle componenti più problematiche dello smartphone, sia per i produttori che per gli utenti (Samsung ne sa qualcosa...). In alcuni casi la batteria del nostro smartphone si scarica troppo velocemente ed è difficile capire se sia dovuto ad un problema di hardware o software. Con questi piccoli accorgimenti vi aiuteremo a conoscere lo stato di salute della batteria ed a togliervi ogni dubbio in merito!

Accedete al menu di test segreto di Android

Questo menu permette di dare un'occhiata alle informazioni relative alla batteria su diversi smartphone. Per accedervi non dovrete fare altro che digitare nel dialer telefonico i seguenti caratteri *#*#4636#*#*. In un secondo apparirà questo magico menu:

Il menu nascosto di testing Android / © AndroidPIT

Selezionate la voce Battery Info: i parametri elencano lo stato della batteria. Verificate la voce Battery scale: se il valore visualizzato è 100, non avete di che preoccuparvi. La vostra batteria è in buona salute. Se invece il numero visualizzato è compreso tra il 50 ed il 70, significa che la durata della vostra batteria si è ridotta di circa la metà.

È importante precisare che questo codice non funziona su tutti i dispositivi e, su alcuni, nonostante consenta di aprire il menu di testing, non permette di visualizzare la voce relativa alla batteria. In questi casi vi consigliamo di installare CPU-Z, un'app alternativa che vi fornirà le informazioni relative alla batteria di cui avete bisogno.

CPU-Z ci fornisce molti altri dati oltre a quelli sulla batteria. / © AndroidPIT

Osservate il processo di carica

La maggior parte dei brand produttori integra sui propri dispositivi delle batterie al litio non rimovibili. Ciò implica che, per gli utenti, non è possibile controllare se la batteria si sia gonfiata, uno dei sintomi più chiari che mostra un danneggiamento della batteria.

Vi è però un metodo alternativo che permette di verificare la presenza di anomalie sulla batteria senza rimuoverla. Consiste nell'osservare il processo di carica, così come quello che vede la batteria scaricarsi. Non occorre prestare attenzione alla velocità di caricamento ma alle variazioni percentuali.

Non sottovalutate il processo di carica. / © AndroidPIT

Se durante il processo di carica o (di scaricamento) passa dal 10 al 20% è probabile che la vostra batteria non sia più nel fiore della vita. Questi salti possono anche indicare che la batteria non sia danneggiata ma che necessiti di essere calibrata:

Batteria rimovibile? Tutto si semplifica

Se avete la fortuna di avere a disposizione uno smartphone con batteria rimovibile sarà tutto molto più semplice. Vi basterà rimuovere la scocca per verificare con i vostri occhi lo stato della batteria: se è gonfia o presenta delle macchie di ruggine è arrivato il momento di liberarsene.

Sollevate la scocca e controllate con i vostri occhi in che stato si trova la batteria. / © AndroidPIT

Installate un'app dedicata alla diagnostica della batteria

Sul Play Store sono disponibili diverse applicazioni che permettono di conoscere lo stato di salute della batteria di un dispositivo. Una di queste è Ampere. Semplice da usare e completa allo stesso tempo, mostra l'amperaggio d'ingresso durante la carica. In questo modo è possibile provare diversi caricabatteria e scegliere quello più adatto al proprio smartphone. L'app consente inoltre di verificare la velocità con la quale si scarica la batteria stessa.

L'app è gratuita ed è compatibile con i dispositivi con Android 5.1 o versioni successive.

Conosce lo stato di salute della batteria del vostro Android? Avete riscontrato problemi con la batteria di recente? Condivideteli con noi!