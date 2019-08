Come controllare la velocità della connessione del vostro smartphone Android

I fattori che influenzano la velocità di navigazione internet sono molteplici e molti di questi non dipendono da noi, e nemmeno dal nostro dispositivo. Misurare la velocità di connessione può essere importante, anche solo per sapere quanto sia distante da quella promessa. Per farlo basta una semplice app!

Dotarsi dell'app giusta

Come sempre, è necessario installare un'apposita app per lo scopo. In questo caso sarà la conosciutissima Speedtest.net di Ookla. Sebbene esistano applicazioni simili, questa è di gran lunga la più diffusa e la meglio sviluppata, ma anche per i suoi cloni, il procedimento di utilizzo ed i consigli sono i medesimi.

Speedtest occupa 15MB di memoria e, una volta installata, è sufficiente selezionare Inizia test affinchè l'app faccia le sue misurazioni che sono Ping, Download e Upload. È importante controllare quale connessione si sta utilizzando, se quella WIFI o dati, perchè Speedtest misurerà entrambe, a seconda di quella attiva.

Un'app semplice da usare che va dritta al punto. / © AndroidPIT

Velocità influenzata

Le velocità di download dipende da molti fattori esterni al dispositivo che si sta utilizando, il server remoto ovviamente gioca la sua parte ed anche i “passaggi” che la connessione deve fare dall'antenna del tablet o dello smartphone fino al server.

Anche il luogo dove ci si trova è rilevante, come lo è il momento della giornata in cui si effettuano i test. Anche nel caso di una connessione 4G sul suolo italiano i test di velocità hanno registrato un picco di soli 49MB. La connessione sarà più veloce nel cuore della notte rispetto alla pausa pranzo, quanto tutti sono attaccati allo smartphone e magari ci si trova in una zona zeppa di uffici. Tutto ciò influenza la velocità di connessione.

Metodo ponderato

Ecco perchè, per capire meglio la reale velocità della nostra connessione, è utile agire in maniera più analitica. Effettuare più test in diverse condizioni e orari del giorno darà una panoramica più completa delle reali capacità del dispositivo e della velocità a disposizione.

Innanzitutto è utile trovare un server nelle vicinanze, sia fisicamente, sia con le impostazioni manuali di Speedtest. Inoltre è bene assicurarsi che durante il test non siano attive altre app che magari utilizzano la connessione, quindi che possano influenzare il test. Se sono presenti molti altri dispositivi nelle vicinanze che utilizzano la connessione dati, il test verrà influenzato.

Precauzioni

Speedtest è avaro di MB, se siete connessi con i dati mobili, sappiate che dovrete sacrificare qualcosa come 20MB ogni volta che eseguirete il test e più veloce è la vostra connessione, più saranno i MB succhiati.

Dopo qualche test nelle diverse situazioni descritte, sarà possibile sapere dove e quando il vostro dispositivo riesce ad avere a disposizione una connessione più veloce e soprattutto, in generale, a quanto va il vostro internet, a prescindere da quel numero precisato sul contratto del vostro operatore telefonico.

Avete effettuato il test? Quanto è veloce la connessione del vostro smartphone Android?