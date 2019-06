Le migliori app Android per creare... le vostre app!

Esistono 10 tipi di persone: chi capisce i numeri binari e chi non li capisce. Se state sorridendo, questo articolo probabilmente fa per voi! Il sogno della programmazione affonda le sue radici nelle menti creative, appassionate dalla logica e il mondo Android è un luogo ideale in cui poterlo avverare.

Come suggerisce l’acronimo IDE (Integrated Development Environment), AIDE è un’ambiente integrato di sviluppo, ovvero un software che aiuta i programmatori a sviluppare programmi, fornendo una serie di strumenti e funzionalità di supporto come ad esempio un correttore di sintassi.

In ogni caso, alcune di queste app permettono di eseguire tutorial con esempi spiegati passo passo o contengono sezioni informative che vi permetteranno di imparare direttamente sul campo. Il vostro impegno e la vostra pazienza saranno comunque decisive: non scoraggiatevi e continuate a lavorare sono perché presto potreste realizzare anche dei semplici giochini, letteralmente dal palmo della vostra mano.

Naturalmente per poter apprezzare queste applicazioni è necessario un minimo di conoscenza nell’ambito della programmazione. Per realizzare semplici app o tenersi allenati nel tempo libero quando non si è davanti ad un PC, bastano le nozioni illustrate nella nostra guida alla programmazione per principianti:

Questo IDE è stato studiato appositamente per aiutarvi ad imparare il linguaggio di programmazione e le librerie Android. Anche in questo caso la grafica non è delle più accoglienti, ma è più che consona allo scopo: schermate nere e testo bianco ad eccezione delle parole chiave che verranno evidenziate per una maggiore comprensione.

AIDE- IDE for Android Java C++

Grazie ad AIDE potrete sviluppare vere e proprie app Android, dal codice alla parte grafica. I linguaggi supportati sono Java e XML, tramite l’impiego di Android SDK, ma anche C e C++ con Android NDK, mentre il formato dei progetti è lo stesso usato da Eclipse, quindi potrete continuare le app sviluppate da Android sul PC o viceversa (la sincronizzazione con Dropbox facilita ulteriormente il lavoro).

Tra le funzioni troverrete una diagnostica in tempo reale con avvertimenti ed errori, ma soprattutto che ci dice come correggerli. Potrete formattare il testo in un tocco secondo i vostri gusti (ad esempio io odio vedere le graffe non a capo) e personalizzare il tema delle evidenziazioni della sintassi. Come annunciato poco fa, troverete un sacco di esempi e tutorial di programmazione in C e C++.

Oltre i file dell’SDK (circa 150 MB) gli esempi ed i tutorial avranno bisogno di circa 190 MB di memoria interna. Anche in questo caso Android Lollipop non è supportato, eccetto per i dispositivi Nexus.

DroidScript - JavaScript IDE

Se con il precedente IDE si faceva più spazio al linguaggio C e C++, qui è JavaScript e HTML5 a fare da protagonista, anche grazie all’editor WIFI incluso. JavaScript è forse il linguaggio di programmazione più popolare ed utile al mondo, quindi è di per se un grande vantaggio di questo IDE.

Con l'editor WIFI potremo operare su Android, Android Wear, Arduino e Lego NXT. / © Google

Potrete quindi scegliere di creare app Android con questo linguaggio o tramite HTML5, oppure ancora creare app ibride grazie all’uso delle WebView. Le applicazioni da sviluppate avranno accesso a GPS, bussola, fotocamera, accelerometro, potrete mandare e ricevere email o SMS, perfino controllare Arduino e Lego NXT.

L’applicazione è ancora in fase beta, per cui potrebbero verificarsi errori vosri durante l’utilizzo, ma nel complesso avremo tra le mani un valido strumento con il quale immergerci nella programmazione Android su più livelli, oltre a diversi esempi e guide per facilitarci il compito.

Anacode IDE C/C++/JAVA

Tra gli IDE elencati nell’articolo, Anacode è decisamente meno famoso nel panorama Android, ma si pone come un'ottima alternativa grazie alle molteplici funzioni e linguaggi di programmazione supportati. Sotto quest’ultimo aspetto, Anacode si rivela ancora più completo di AIDE e Terminal IDE, supportando Java, HTML, CSS, PHP, JavaScript e C/C++.

Tutti i linguaggi di programmazione in una sola app! / © Google

Il potente editor integrato permette una serie di comodità irrinunciabili: formattazione automatica, auto-completamento per ogni linguaggio supportato, illimitati annulla/ripeti, funzioni avanzate di copia/incolla, ricerca e sostituzione di porzioni di testo, supporto a tastiere esterne e tanto altro ancora.

Se volete tenere sempre attivo il cervello, lasciate stare i giochi ed iniziate a programmare app Android direttamente sul vostro dispositivo! Se avete domande o volete condividere la vostra esperienza, vi invito ad usare i commenti.