Come impostare le foto dei vostri contatti su Android

Come si assegnano le foto ai contatti su Android ed esiste un modo per rendere la sincronizzazione con i profili social più veloce ed immediata? La risposta a tutte le vostre domande, lo sapete bene, può essere trovata nel Play Store ed in questo articolo!

Come impostare manualmente le foto dei contatti su Android

Non vi convincono le foto astratte, sfocate, e spesso schizofreniche che i vostri amici utilizzano sui profili social? Se avete qualche loro foto salvata nella galleria dello smartphone o preferite assegnare ai contatti foto che vi ricordino un soprannome, una loro caratteristica o un particolare ricordo, sempre rigorosamente scaricate e salvate sul dispositivo, non dovete fare altro che:

Aprire la rubrica.

Selezionare il contatto desiderato.

Scegliere l'opzione modifica (spesso contrassegnata da una matita).

Selezionare l'icona relativa all'immagine del contatto e selezionate la foto che preferite dalla Galleria o, se preferite, potete scattarne una sul momento.

Tre step e il gioco è fatto! / © AndroidPIT

Sfruttate un'app per velocizzare il processo

Impostare le foto manualmente può portare via tempo, soprattutto se avete molti contatti salvati in rubrica, senza contare che non potete passare la giornata a scattare foto a tutte le persone che conoscete, anche solo di vista. Fortunatamente esistono diverse applicazioni nel Play Store che permettono di automatizzare il processo e renderlo meno macchinoso.

Un valido strumento è Synch.Me che, oltre a sincronizzare i contatti salvati nella vostra rubrica con i rispettivi account Google, permette di recuperare le immagini dai profili social come Facebook e Twitter. Ma non è tutto! Con quest'app potrete dimenticarvi della rubrica di default e sfruttare questo programma persino per bloccare determinati numeri o attivare una funzione che vi permetterà di identificare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti.

Gestite al meglio la rubrica del vostro Android. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Ma non usciamo fuori tema. Come si sincronizzano le foto dei contatti presenti in rubrica con quelle dei loro profili Facebook, ad esempio? Scaricate Sync.Me gratuitamente dal Play Store e seguite questi passaggi:

Aprite l'app e scorrete al secondo tab, quello dedicato ai contatti (noterete l'icona dell'omino visualizzata in basso).

Scegliete l'opzione Sincronizza.

Avviate la sincronizzazione ed aspettate qualche secondo.

A questo punto l'app vi mostrerà i contatti automaticamente abbinati.

Selezionate l'opzione Avanti visualizzata in alto a destra per controllare invece i contatti che non sono stati trovati.

Qui potrete selezionare i punti interrogativi sulla destra di ogni contatto per scegliere l'abbinamento corretto.

A questo punto la rubrica del vostro Android mostrerà tutte le foto appena sincronizzate. Niente paura, disinstallando Synch.Me non annullerete il processo appena terminato, dunque non fatevi problemi a disinstallare l'app appena ottenuto l'effetto desiderato.

Sync.Me risolve il problema della ricerca della foto perfetta per ogni contatto. / © Play Store

Esistono, purtroppo, quei contatti che non è possibile trovare sui social, come ad esempio contatti di agenzie, di pizzerie al taglio o di qualche amico eccentrico che porta avanti un vero e proprio boicottaggio nei confronti di qualsiasi canale social esistente nell'etere. In questo caso, ahimé, non vi resta che impostarle manualmente tramite le impostazioni della rubrica.

Siete riusciti a riordinare la vostra rubrica con le foto di tutti i contatti salvati?