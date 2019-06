Come impostare e resettare il Google Home (Mini)

Avete acquistato il Google Home o Home Mini e volete installarlo? Noi ci siamo allenati con il setup. Inoltre vi mostriamo come resettare Google Home (Mini), come modificare la rete WIFI e come impostare la modalità multi-user per sfruttare più account alla volta.

Se avete ospiti non dovrete consentire loro l’accesso alla stessa rete ma impostare nel vostro modem un accesso ospite. In caso contrario potrebbero collegare il vostro altoparlante Google Home al loro account Google.

Vi consigliamo di collegare Google Home (Mini) alla stessa rete WIFI a cui sono collegati gli altri dispositivi Smart Home e soprattutto Google Cast. In questo modo la riproduzione in streaming avverrà in maniera più rapida quando direte “Riproduci Michael Jackson nel soggiorno”.

Aggiungere un account aggiuntivo

Tutti quelli presenti nella stessa rete WIFI possono trovare l’altoparlante Google Home dall’app Google Home e collegarlo al proprio account. Google Home distingue gli utenti dalla loro voce. Ogni utente può collegare i propri operatori streaming con Google Assistant, che non saranno accessibili ad altri utenti.

Resettare il Google Home (mini)

Su Google Home Mini potete trovare il tasto di reset nella parte posteriore accanto al cavo di alimentazione. Tenetelo premuto fino a quando il dispositivo non si resetterà. Alla fine della procedura potrete installarlo come un nuovo dispositivo dall’app.

Google Home Mini fa i capricci? Resettatelo subito. / © AndroidPIT

Cambiare WIFI sul Google Home Mini

Nel caso in cui cambiaste modem e la vostra WIFI non sia più la stessa o per altri motivi, dovrete informare il Google Home Mini. Tramite le feature di Google gli smartphone Android più attuali ascoltano automaticamente il grido di aiuto del Google Home (Mini) separato dalla rete. Così l’app vi condurrà più velocemente alla scelta della giusta WIFI.

Se volete cambiare manualmente la WIFI o spostare il Google Home Mini dalla WIFI principale a quella ospite dovrete accedere alle impostazioni. Nella panoramica dei dispositivi dell’app Google Home potrete accedere alle impostazioni del Google Home Mini.

Fate dimenticare all’Home Mini la WIFI per assegnargliene una nuova. / © AndroidPIT

In seguito sarete portati nel menu principale dell’app Home. Se aggiornate l’area Cerca, scorrendo il contenuto verso il bordo inferiore dello schermo, comparirà di nuovo l’Home Mini con il messaggio che richiede la vostra attenzione.

Google Home Mini: ed ora?

Ora è il momento di collegare ciò che serve. Vi abbiamo già mostrato come installare i dispositivi Smart Home quando abbiamo parlato delle lampadine Philips Hue. Abbiamo anche stilato un elenco dei dispositivi compatibili con Assistant. La lista dei comandi diventa ogni giorno sempre più lunga. Non ci resta che attenderne l'arrivo anche in italiano ma, nel mentre, potrete divertirvi con il Google Home Mini in inglese, tedesco o francese o in italiano, ma solo su smartphone.

Opinion by Eric Ferrari-Herrmann Google Home (Mini) è già tra le mie grinfie Cosa ne pensi? 50 50 37 votanti

Buon divertimento con OK Google!