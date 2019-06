Mozilla Firefox Preview: lo abbiamo provato!

Mozilla ha rilasciato l'anteprima di un nuovo browser Firefox per Android. Abbiamo provato la prima beta e in questo articolo vi mostriamo come installarla.

Mozilla ha rilasciato la beta del suo nuovo browser Android. La prossima versione di Firefox, che tutte le parti interessate possono ora provare, offre diverse nuove funzionalità. Firefox Preview ha, tra le altre cose, le funzioni estese di protezione dei dati e privacy che Mozilla ha introdotto con Firefox Klar.

Chiunque voglia navigare in Internet con il nuovo browser Firefox su smartphone Android avrà per prima cosa bisogno della barra degli indirizzi. Si trova ora nella parte inferiore invece che sul bordo superiore ed è molto confortevole sui sempre più ampi display degli smartphone, anche se un po' insolita. Le opzioni per condividere un sito web o creare un segnalibro possono essere cancellate nell'immagine in basso. Con il motore di ricerca standard avete la scelta tra Google, Amazon, Bing, DuckDuckGo, Qwant, Twitter e Wikipedia.

Il nuovo Firefox Preview, che probabilmente verrà rinominato Fenix, ha un aspetto moderno e offre all'utente numerose opzioni. Per impostazione predefinita Firefox passa automaticamente alla modalità dark in base all'ora del giorno. Firefox per Android blocca i tracker inutili che monitorano il comportamento di navigazione e permette di passare in qualsiasi momento alla modalità privata per navigare in modo anonimo. È possibile accedere a Firefox Preview con i propri dati utente, ma non è necessario. Firefox Preview funziona velocemente e scorre senza problemi, non abbiamo notato alcun bug nella versione beta.

Questo è il nuovo browser Firefox per Android! / © AndroidPIT

Più veloce grazie a GeckoView

La nuova versione beta di Firefox Preview è basata su GeckoView, il motore Mozilla per browser mobili. Simile alla versione desktop, sono diversi i vantaggi su smartphone soprattutto per coloro che vogliono essere meno dipendenti da Google.

Mentre attualmente tutti gli altri grandi browser Android sono basati su Chromium Blink e quindi dipendono dalle decisioni di Google in ambito mobile, GeckoView assicura la sua indipendenza e quella degli utenti Firefox.

È possibile scaricare Firefox Preview dal Google Play Store e installare l'applicazione. Lo smartphone o il tablet necessita almeno di Android 5.0. Il download dell'applicazione Firefox richeide circa 200 MB: vi consigliamo di scaricare il nuovo browser Android da Mozilla via WIFI. Tenete sempre presente che questa è una versione beta che potrebbe contenere ancora dei bug.