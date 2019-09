Come leggere (e ascoltare) i messaggi WhatsApp senza inviare la spunta blu

Sembra che la privacy sia indirettamente proporzionale al progresso tecnologico. Più ci immergiamo nel progresso tecnologico, più mettiamo in pericolo la nostra privacy. Ecco perché non sorprende leggere di relazioni, matrimoni inclusi, che volgono al termine a causa di problemi di privacy nei social network e nelle app di messaggistica.

Quando WhatsApp, l'applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo, ha implementato la doppia spunta blu che notifica circa la presa visione dei messaggi inviati, tutti sono impazziti. Gli utenti hanno sentito violata la propria privacy ed annullato il diritto di "ignorare" o rispondere in un secondo momento.

È fastidioso o scomodo sapere che un messaggio inviato sia già stato visto ma non abbia ricevuto risposta. Per evitare equivoci, WhatsApp permette di disabilitare la doppia spunta blu, un'opzione che molti preferiscono attivare per evitare il peggio.

Tuttavia, quando si tratta dei messaggi vocali, la storia è diversa in quanto non esiste un metodo per disattivare la conferma di ascolto del messaggio. Ecco dunque un trucco per poter ascoltare le note audio WhatsApp senza essere notati, almeno per un certo periodo di tempo, che dipenderà esclusivamente da voi.

Il trucco vale anche per i normali messaggi WhatsApp

Mettiamoci all'opera

In primo luogo, tenete presente che ogni messaggio vocale verrà scaricato automaticamente, sia che siate connessi al WIFI o al vostro piano dati mobile. Ecco come procedere:

Quando ricevete un messaggio vocale e ritenete che il suo contenuto sia "problematico", non ascoltatelo.

Navigate tra le Impostazioni del telefono e attivate la Modalità aereo.

Ora che avete tagliato tutte le forme di connessione, aprite WhatsApp.

Aprite la conversazione.

Riproducete il messaggio vocale.

A questo punto, avete ascoltato i messaggi vocali o letto i messaggi che vi sono stati inviati, ma a vostro vantaggio il mittente non lo saprà perché la spunta blu non apparirà.

La magia terminerà non appena disattiverete la Modalità aereo e tornerete all'applicazione, in quanto lo smartphone si ricollegherà automaticamente al WIFI (o al piano dati) e la doppia spunta blu sarà visualizzata sullo schermo del mittente.

Opinion by Juan Felipe Guerrero C. La spunta blu di WhatsApp ha reso più complicate le relazioni personali Cosa ne pensi? 50 50 227 votanti

Come potete vedere questo piccolo trucco sarà in grado di garantirvi alcuni preziosi secondi, minuti o il tempo che volete per pensare, analizzare e rispondere adeguatamente al messaggio. Questo annulla la pressione psicologica che colpisce sapendo che l'altra persona sa che avete già visto il messaggio e non avete voluto rispondere. Se avete una fidanzata gelosa, questo trucco vi sarà d'aiuto.

Avete mai avuto problemi causati dalla spunta blu di WhatsApp?