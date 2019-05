Come mostrare le notifiche dello smartphone Android su Windows 10?

Per poter leggere le proprie notifiche dello smartphone direttamente dal PC c'è sempre stato bisogno di affidarsi a servizi di terze parti in quando la sincronizzazione non era supportata ufficialmente né da Microsoft né da Google. Il gigante di Redmond ha ora deciso che è il momento di trovare una soluzione al problema ed ha presentato la sua soluzione nativa per Windows 10. Ecco come funziona!

Requisiti smartphone e PC

Per prima cosa avrete bisogno di un PC con una versione di Windows 10 successiva alla 1803 (Insider 19H1, 18885) e di uno smartphone Android dotato di Nougat 7.0 o successivo ed almeno 1GB di RAM.

Dovrete poi scaricare queste due applicazioni:

Come ricevere notifiche Android su PC Windows 10?

Bene, se avete soddisfatto tutti i requisiti per questa guida siamo pronti ad iniziare.

Per prima cosa dovete aprire l'applicazione Complemento de Il tuo telefono sul vostro smartphone ed effettuare l'accesso al vostro account Microsoft. Vi verrà chiesto anche di accettare la richiesta di accesso dell'app alla memoria interna dello smartphone ed alla parte telefonica.

il setup iniziale vi guiderà spiegandovi ogni passaggio. / © AndroidPIT

Una volta fatto ciò aprite l'applicazione Il tuo telefono sul PC che volete utilizzare ed effettuate il login con lo stesso profilo Microsoft usato precedentemente. Sarà l'applicazione Android a mostrarvi il momento adatto per configurare Windows.

L'applicazione Android vi dirà quando è ora di mettere le mani al PC. / © AndroidPIT

Dopo aver aperto l'applicazione dedicata sul vostro PC, riceverete una notifica sullo smartphone Android e toccandola confermerete l'associazione tra i due dispositivi.

Facile e veloce. / © AndroidPIT

Da qui sarà possibile per voi leggere e rispondere ai messaggi SMS, controllare la galleria e trasferire velocemente le foto dal telefono al PC ma anche sincronizzare le notifiche dello smartphone nel pannello laterale di Windows 10. Tale funzione risulta utile per tutte quelle applicazioni che ancora non hanno una controparte su PC come Snapchat, ad esempio.

Potrete accedere alla galleria, gestire gli SMS e visualizzare tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone senza doverlo estrarre dalla tasca. È possibile eliminare le notifiche una ad una oppure tutte in gruppo ma purtroppo non è ancora possibile interagire con tali notifiche per esempio rispondendo ad un messaggio WhatsApp.

Microsoft mostra sul suo blog come appare la funzione. / © Microsoft

Bonus: condivisione dello schermo da Android a Windows 10

Su alcuni dispositivi selezionati è persino possibile condividere quello che si vede sullo schermo dello smartphone su PC in modo da poter utilizzare potenzialmente ogni applicazione installata senza dover mai mettere mano al telefono. Gli smartphone supportati da questa funzione sono:

Questo è davvero interessante, speriamo il supporto sia allargato presto a tutti! / © Microsoft

La funzione di mirroring dello smartphone Android su Windows 10 verrà allargata ad ulteriori dispositivi con il tempo, non perdete le speranze se non avete tra le mani uno dei presenti nella lista qui sopra.

Voi utilizzavate già queste app? Le trovate sufficientemente complete?