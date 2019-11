Come riparare lo smartphone risparmiando

Con tutte le garanzie di una maggiore sostenibilità, le lamentele sulle risorse limitate e la seccatura del riciclaggio, le cose non dovrebbero essere come sono. Avete mai provato a riparare da soli uno smartphone? O usato un professionista per un nuovo display o una batteria ricaricabile? Regolarmente mi viene in mente il detto "non ne vale la pena" o "costa più di un nuovo dispositivo". Non può essere così, ho pensato tra me e me. Ma sono rimasto spesso deluso. E poi mi sono imbattuto nei Repair Cafè!

Che cos'è un Repair Cafè?

In molte città del mondo i volontari si oppongono all'idea di acquistare un nuovo dispositivo per sostituire il vecchio a causa di un piccolo difetto. Armati di saldatori, cacciaviti e, occasionalmente, anche di una macchina da cucire, si incontrano nei caffè o nei centri sociali per riparare dispositivi non funzionanti. Ed in parte lo fanno per puro "spirito sportivo", ci ha rivelato Ralf.

Nel Repair Café Ralf all'opera! / © AndroidPIT

Ralf ha studiato elettronica ed è ora lavora nelle vendite. Dopo tutti questi anni trova ancora il tempo, il venerdì sera, per trascorrere gratuitamente quattro ore a riparare dispositivi rotti. L'idea di base è che tutti gli aiutanti e gli organizzatori concordano sul fatto che si tratti di aiutare qualcuno a riparare qualcosa autonomamente: "Eppure la maggior parte dei 'pazienti' [perché non siamo clienti] sono semplicemente seduti uno accanto all'altro mentre noi facciamo la maggior parte del lavoro".

Raramente si vede uno smartphone in un Repair Café, per lo più si tratta di computer portatili, aspirapolvere, radio, macchine da caffè. Il motivo è ovvio: sembra che gli smartphone non debbano più essere riparati. A differenza di un computer portatile non è possibile aprire uno smartphone senza qualche trucchetto.

Basta dare un'occhiata a YouTube (come avviene anche nei Repair Café) e si può vedere come sia possibile separare il vetro dal display con una lama di rasoio, asciugacapelli, filo di molibdeno e tanta abilità. Se ordinate questi materiali su Internet probabilmente finirete nei guai!