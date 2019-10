Come sbloccare smartphone Samsung se si dimentica la password

Avete dimenticato il PIN o la password e non riuscite più ad accedere al vostro smartphone? Ci siamo passati tutti! Se possedete un dispositivo Samsung tuttavia esiste un metodo per riottenere il controllo del dispositivo.

1. Sbloccare lo smartphone con Samsung Find My Mobile

Riuscire a sbloccare il dispositivo senza resettarlo è l'opzione più conveniente. Le opzioni 2 e 3 possono fare al caso vostro nel caso la prima non funzioni o se avete un backup molto recente e non vi dispiace cancellare i vostri dati per poi ripristinarli.

Per sbloccare uno smartphone Samsung da remoto è necessario che il telefono sia connesso a una rete WiFi o a una rete mobile e attivare l' account Samsung (Samsung vi chiede di farlo quando si configura il dispositivo per la prima volta). Se avete impostato Find My Mobile su Samsung, il processo da seguire è molto semplice:

Accedete alla pagina Samsung's Find My Mobile Accedete al vostro account Samsung con ID e password o utilizzando l'accesso Google Sul lato destro dove si trovano le opzioni, cliccate su Altro Selezionate la voce Sblocca il mio dispositivo Digitate la password del vostro account Samsung e cliccate su Sblocca

Se il vostro smartphone non è connesso a Internet, non è mai stato registrato sul vostro account o se avete dimenticato anche la password dell'account Samsung, dovrete passare a delle misure più drastiche.

È possibile sbloccare lo smartphone Samsung a distanza. / © Samsung Support

2. Resettare lo smartphone da un altro dispositivo

Se non riuscite a sbloccare lo smartphone con Samsung Find My Mobile, dovrete resettarlo. Resettare lo smartphone non è la fine del mondo se si dispone di un backup recente. Questa operazione aiuta a dare al dispositivo una seconda vita eliminando i file inutili accumulati nel tempo. Per resettare il vostro smartphone Android, dispositivi Samsung compresi, utilizzando un altro dispositivo dovrete:

Accedere alla pagina Trova il mio dispositivo Accedere al vostro account Google Selezionare il dispositivo per il quale desiderate effetuare il reset Cliccare su Resetta dispositivo per rimuovere tutti i dati dallo smartphone, compresa la password o il PIN della schermata di blocco

È possibile resettare il dispositivo dal PC. / © AndroidPIT

3. Resettare lo smartphone con i tasti fisici

C'è un modo per resettare lo smartphone e cancellare tutti i dati senza dover accedere al menu Impostazioni, cosa che potete fare se avete dimenticato la password. Dovrete riavviare lo smartphone Samsung in modalità di recupero prima e cancellare tutti i dati.

Una cosa importante da ricordare è che Google offre una funzione di sicurezza in Android da Lollipop in poi che richiede l'accesso ad un account Google presente sul telefono prima del reset. Questo per evitare che i ladri di smartphone possano semplicemente resettare un dispositivo dalla modalità di recupero e utilizzarlo come fosse nuovo. Se si dispone di più account Google sul dispositivo, l'accesso a uno qualsiasi di essi funzionerà. Ecco come procedere al reset con i tasti fisici del dispositivo:

Spegnere lo smartphone Premere e tenere premuto sia il pulsante di accensione che il il volume alto per accedere alla modalità di recupero Per navigare nel menu utilizzare il regolatore di volume e il pulsante di accensione per selezionare un'opzione Accedere alla Recovery mode Selezionare Wipe data/factory reset e confermare Riavviare lo smartphone e accedere a un account Google per iniziare

Modalità di recupero significa che è possibile ripristinare il dispositivo ai dati di fabbrica utilizzando solo i pulsanti. / © AndroidPIT

