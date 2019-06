Flappy Royale: il nuovo tormentone su mobile?

Flappy Bird, il gioco per smartphone realizzato da Dong Nguyen nel 2013 è stato un vero successo. A renderlo popolare il gameplay a scorrimento continuo, la grafica in stile anni ottanta ed il richiamo nello stile a Super Mario Bros. Un gioco che è riuscito a rapire tantissimi utenti, me compresa.

Per allietare la vostra estate 2019 arriva un nuovo grattacapo che potrebbe presto trasformarsi in un tormentone: si chiama Flappy Royale e sposa insieme scorrimento continuo e battle royale. Anche in questo caso si tratta di un gioco semplice, veloce e dalla grafica retrò! L'obiettivo del gioco è quello di sopravvivere più a lungo degli altri 99 pennuti, ops, giocatori: saltate giù dall'autobus in corsa, insieme ai vostri rivali, e toccate ripetutamente il display per districarvi tra i tubi (ancora una volta in stile Super Mario). Più facile a dirsi che a farsi, credetemi!

Flappy Royale is a 100-player Flappy-Bird inspired battle royale game now in open beta on iOS & Android!



Made by @lazerwalker and I, with help from @helvetica.



Compete in daily leaderboards, customize the heck out of your bird, and crash buses.https://t.co/uP6vIV9IZ7 pic.twitter.com/kkyFX9zRdR — ./orta –tsc (@orta) June 27, 2019

Il gioco, simile a Mario Royale rilasciato di recente, permette inoltre di personalizzare il proprio pennuto scegliendo il corpo e lo stile: cappelli, bandane, corone e altri accessori sono a vostra disposizione. Flappy Royale offre anche la modalità Daily Trial: ogni giorno una nuova sfida nella quale potrete mettervi alla prova per un massimo di 10 volte e con tanto di classifca internazionale.

Il gioco è per ora disponibile in beta su Android, iOS e browser. Il lancio ufficiale è previsto per il il mese di luglio. State pensando anche voi di scaricarlo?