Harry Potter: Hogwarts Mystery disponibile ufficialmente sul Play Store (ecco l'APK)

Harry Potter: Hogwarts Mystery è ufficiale

Il momento è arrivato. Siete stati scelti per entrare a far parte della scuola di magia più famosa del mondo. Si proprio voi. Cosa state aspettando?

Il nuovo RPG Harry Potter: Hogwarts Mystery è stato ufficialmente lanciato sul Google Play Store. Il lancio è avvenuto in maniera graduale in altri Paesi come già successo per altri giochi come Pokemon Go e Tekken Mobile per verificarne il corretto funzionamento dopo il lancio su ampia scala e per bilanciare gli acquisti in app.