Come scaricare l'ultima versione di Google Play Store (download APK)

Il Google Play Store è la porta d'accesso ad un mondo sconfinato di app, giochi, libri, musica e tanto altro. Spesso Google introduce nuove funzioni o sistema la grafica per permettervi di trovare contenuti migliori ed in maniera più semplice ma non sempre gli aggiornamenti sono veloci a diffondersi. Ecco dunque una guida su come scaricare la versione più recente dello store per il vostro Android!

Che cos'è il Google Play?

Google Play Store è l'app ufficiale di Google che apre la strada a tutti i contenuti disponibili come app, musica e riviste ma non solo. È preinstallata su tutti gli smartphone Android certificati con il sistema di compatibilità Google assieme ad altre applicazioni dell'azienda californiana. Precedentemente noto come Android Market, il gigante delle ricerche lo ha ribattezzato Google Play dopo averne esteso il catalogo anche ad ambiti diversi dalle semplici applicazioni.

Scaricare l'APK di Google Play Store

Ultima versione del Google Play Store:

Versioni precedenti:

Come installare il Google Play Store

Se siete dei lettori di APIT ormai gli APK non hanno più segreti per voi. Installare la versione più recente del Google Play Store è facile come installare una qualsiasi altra applicazione. Una volta scaricato il file più recente dallo smartphone (o dal PC e poi averlo copiato nella memoria dello smartphone) vi basterà seguire la seguente procedura:

Abilitate l'installazione delle applicazioni da sorgenti sconosciute in Impostazioni>Sicurezza>Origini sconosciute.

Con un file manager raggiungete la cartella dove avete scaricato (o copiato da PC) il file.

Cliccate sul file per procedere all'installazione della nuova versione di Play Store.

E voilà, la nuova versione del Play Store è servita. / © AndroidPIT

Ultime novità del Play Store

Il nuovo design del Google Play Store è finalmente disponibile per tutti gli utenti Android. Distribuito finora per un numero limitato di utenti, la riprogettazione dello shop Google beneficia del Material Design presentato dallo studio Mountain View in occasione dell'ultima conferenza Google I/O.

Gli elementi risultano meglio organizzati, specialmente nelle schede di navigazione. È più facile evidenziare i migliori commenti positivi e negativi e utilizzare i vari criteri di filtraggio. Il colore bianco è diventato quello predominante, a discapito del verdo. È ancora presente la suddivisione tra giochi e applicazioni.

Il Play Store cambia look. © AndroidPIT (screenshot)

Questa nuova versione del Play Store può essere utilizzata immediatamente. Vi basta lanciare il Play Store o scaricare l'ultimo file APK di cui sopra.