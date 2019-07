Come scaricare WhatsApp sui dispositivi KaiOS come Nokia 8110

WhatsApp può finalmente essere scaricata dal KaiStore, ma solo sui dispositivi KaiOS con almeno 256MB o 512MB di RAM. Inoltre verrà preinstallata su telefoni selezionati a partire dal terzo trimestre di quest'anno. La versione KaiOS di WhatsApp supporta sia le chiamate che i messaggi e include persino la crittografia end-to-end, proprio come su Android e iOS.

We’re excited to announce that @WhatsApp is now available in the KaiStore, connecting friends and family through KaiOS-powered #SmartFeaturePhones using both 256MB and 512MB of RAM! https://t.co/pUnxKmWNk7 pic.twitter.com/G90AXNqtvB