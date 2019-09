OnePlus 7T: come seguire il lancio in diretta e vincere un biglietto per Londra

Il 26 settembre è il giorno in cui OnePlus mosterà agli utenti indiani le sue ultime novità. Un evento che potrà essere seguito in streaming e che non dovreste farvi sfuggire se volete già farvi un'idea su OnePlus 7T e sulle altre novità che il produttore cinese porterà anche in Europa, poco dopo.

Evento OnePlus 7T: dove, quando e soprattutto cosa

New Delhi, 26 settembre alle 15:30

Come già accennato sopra, OnePlus terrà il suo (primo) evento in India, a New Delhi, il 26 settembre alle 15:30 ore italiane. Cosa dobbiamo aspettarci di vedere? OnePlus 7T sarà il protagonista numero uno dell'evento, già svelato sui social da Pete Lau stesso. Il motivo?

Oltre a mettere un po' di ordine alle tante indiscrezioni trapelate in rete sul successore di OnePlus 7, probabilmente mostrare come il 7T abbia qualcosa di più di qualche piccola miglioria rispetto al suo predecessore. Due le novità principali: il comparto fotografico che ospita tre sensori in un design circolare e lo schermo a 90Hz annunciato. Il nuovo arrivato dovrebbe poi girare Android 10, con tutte le novità introdotte da Google nel nuovo aggiornamento.

Durante l'evento in India anche la OnePlus TV dovrebbe finalmente debuttare. Si dovrebbe trattare di un televisore QLED da 55 pollici che dovrebbe fungere da hub per i dispositivi IoT che affollano sempre più le nostre case. Anche OnePlus quindi, come Honor e Huawei, cercano di raggiungere i salotti degli utenti e di tuffarsi in un mercato proficuo.

OnePlus TV è pronta al debutto in India. / © OnePlus

Londra, 10 ottobre alle 17:00

Sì, OnePlus terrà un altro evento a Londra il 10 ottobre. Durante questo evento annuncerà le sue novità al mercato internazionale. Anche a Londra saranno quindi presenti OnePlus 7T e la OnePlus TV. Ci aspettiamo però anche un altro dispositivo, del resto l'invito stesso fa riferimento alla serie OnePlus 7T. A Londra quindi possiamo aspettarci di vedere anche il OnePlus 7T Pro!

Se desiderate seguire l'evento londinese dal vivo potete acquistare il biglietto online o partecipare al concorso che mette in palio un viaggio di 3 giorni a Londra con, incluso, hotel, pranzo con Pete Lau, biglietto VIP per l'evento di lancio, accesso al backstage e la possibilità di essere tra i primi a provare i nuovi flagship del brand.

Per partecipare dovrete compilare il formulario online o taggare Pete su Twitter e porgli una domanda utilizzando la parola chiave Smooth (assicuratevi di utilizzare l'hashtag #OnePlusWinATrip). Assicuratevi inoltre di partecipare al concorso entro la mezzanotte del 26 settembre e di avere i seguenti requisiti:

Provenire da Europa o Nord America Tenervi liberi tra l'8 e il 10 ottobre Parlare inglese per poter communicare con il team OnePlus Essere fan del brand

Per ulteriori dettagli sul concorso date un'occhiata direttamente sul forum.

Come seguire il lancio di OnePlus 7T in diretta streaming

Se anche voi desiderate ammirare in diretta OnePlus 7T e la nuova Smart TV del brand, vi basta mettervi comodi ed avviare lo streaming di seguito: