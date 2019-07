Twitter: ecco come tornare al vecchio design

Twitter ha da poco ridisegnato la sua piattaforma web per renderla più simile alla controparte mobile, ma c'è un problema: diverse persone odiano il suo nuovo look. Se anche voi siete della stessa opinione, dovete sapere che abbiamo trovato il modo per tornare indietro facilmente.

Zusor, uno sviluppatore freelance, ha realizzato GoodTwitter, un semplice componente aggiuntivo per Chrome e Firefox che vi riporterà al vecchio design di Twitter. Tutto quello che dovete fare è scaricare l'estensione, aggiornare la pagina e... il gioco è fatto!

Finora, GoodTwitter è stato scaricato da quasi 35000 utenti, attirando recensioni entusiastiche su Reddit. Purtroppo, il componente aggiuntivo non è ancora disponibile per Opera, motivo per cui alcuni si stanno muovendo per effettuare un porting dalla versione per Chrome. Il metodo non è ancora stato testato ufficialmente, quindi attenzione a ciò che installate.

How to get rid of redesign: Install this addon i made https://t.co/G429UeSTMi then ctrl+r — Zusor (@ZusorOW) 22 luglio 2019

Naturalmente, alcuni hanno già espresso preoccupazioni riguardo la privacy. Siccome è stata sollevata la questione "l'estensione spia i nostri dati", l'autore del componente aggiunto ha pubblicato l'intero codice sorgente su GitHub, in modo da essere totalmente trasparente. Naturalmente, godetevi il vecchio design finché potete, perché è probabile che Twitter cercherà immediatamente di impedire l'utilizzo di estensioni simili.

Per scaricare GoodTwitter vi basterà scegliere tra la versione Chrome o Firefox e installarla sul vostro PC o Mac.