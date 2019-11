Come tradurre con la fotocamera dello smartphone (anche offline)

Vi state preparando per la prossima vacanza oltre i confini nazionali? Come siete messi con le lingue straniere? Vi avverto che potreste imbattervi in cartelli stradali e menu al ristorante tutti offerti in lingua straniera. Quale modo migliore di tradurre il tutto velocemente se non tramite la fotocamera del vostro smartphone? Ecco come fare queste traduzioni istantanee anche offline.

Google Lens: una lente di ingrandimento sul mondo

Google Lens è una funzionalità Google che permette di sfruttare la fotocamera degli smartphone per ricevere informazioni riguardo il mondo che circostante. Oltre a riconoscere monumenti famosi, effettuare ricerche Google e provare ad indovinare la razza del cane del vostro vicino (provare per credere), Google Lens permette di selezionare e copiare il testo che appare nelle immagini che scattate. Poteva non integrare la tecnologia di Google Traduttore?

Traduzioni sempre a portata di mano. / © AndroidPIT

La procedura per effettuare la traduzione è semplice:

Aprite Google Lens

Inquadrate ciò che desiderate tradurre

Toccate il testo e poi selezionatelo trascinando i cursori

Appariranno diverse opzioni nella parte bassa dello schermo, premete su Traduci

Purtroppo non è possibile sfruttare queste funzioni offline ma tranquilli perché Google Translate viene in vostro soccorso!

Google Traduttore: infinite possibilità

Sono certa che avrete già una certa familiarità con Google Traduttore, un servizio essenziale molto spesso presente di default su alcuni dispositivi. In caso contrario, vi consiglio di procedere al download gratuito dal Play Store:

Grazie all'interfaccia minimalista e all'utilizzo intuitivo tipico delle app Google, riuscirete a tradurre velocemente singole parole o intere frasi senza alcuna fatica, da 103 lingue diverse. Ma oggi ci soffermiamo su una funzione utilissima che permette di sfruttare la fotocamera dello smartphone per velocizzare il processo di traduzione. Questa funzione, disponibile in 37 lingue, vi permetterà di orientarvi facilmente al di fuori dei confini nazionali e dà il meglio di sé con cartelli stradali o scritte piuttosto grandi e preferibilmente in stampatello con caratteri ben definiti.

Basta inquadrare il testo con lo smartphone per ottenere una traduzione veloce. / © AndroidPIT

Come tradurre il testo inquadrato dalla fotocamera

Come funziona nella pratica? Vi basterà:

Aprire Google Traduttore

Selezionare le lingue desiderate nella fascia blu presente in alto

Selezionare l'icona della fotocamera

Inquadrare il testo

Cliccare su Rileva per scattare una foto e tradurre il testo

Evidenziare il testo che desiderate tradurre

Questa funzione, disponibile anche offline, non supporta tutte le lingue e funzionerà solo con quelle precedentemente scaricate e disponibili per la traduzione istantanea. Se questa opzione non dovesse essere disponibile per le lingue selezionate e non doveste riuscire a scaricare il pacchetto dalla finestra pop up visualizzata (per farla comparire vi basterà cliccare sull'icona a forma di occhio) non vi resta che scattare una foto dei contenuti che desiderate tradurre.

A questo punto selezionate con il dito le parole di cui volete conoscere la traduzione. È inoltre possibile sfruttare l'opzione Seleziona tutto per tradurre tutti i contenuti e copiare la traduzione per condividerla via email o WhatsApp, il tutto con un semplice tap. Non dimenticate che testi troppo piccoli e non sufficientemente illuminati potrebbero offrire risultati poco accurati.

Google Traduttore rende ancora più utile la fotocamera del vostro smartphone! / © AndroidPIT

Come tradurre il testo delle vecchie foto

Non è finita qui, con Google Traduttore potrete non solo tradurre sul momento sfruttando la fotocamera dello smartphone, ma anche importare immagini già scattate in passato dalla Galleria. In questo modo potrete conservare le immagini e tradurle in un secondo momento. Per farlo dovrete:

Aprire Google Traduttore

Selezionare le lingue desiderate nella fascia blu presente in alto

Selezionare l'icona della fotocamera

Inquadrare il testo

Cliccare su Importa per selezionare una foto dalla vostra Galleria

Evidenziare il testo che desiderate tradurre

Come tradurre il testo delle foto con Google Foto

È inoltre possibile utilizzare la stessa tecnologia all'interno dell'app Google Foto per le immagini che avete scattato in precedenza o di cui avete un backup sul cloud. Per fare ciò:

Aprite Google Foto

Cliccate sulla foto che contiene il testo da tradurre

Toccate il logo di Google Lens nella parte bassa

Come nella procedura precedente toccate, selezionate e traducete il testo

La procedura è praticamente la stessa su Google Photo. / © AndroidPIT

Come migliorare l'input della fotocamera

Per ottimizzare il servizio di traduzione offerto sulle foto potete permettere a Google di salvare le immagini inviate durante il riconoscimento del testo. Per farlo dovrete:

Aprire Google Traduttore

Aprire il menu delle impostazioni in alto a destra

Cliccare su Utilizzo dei dati

Attivare o disattivare la voce Migliora input fotocamera

Come scaricare, aggiornare o rimuovere le lingue

Come precisato sopra non tutte le lingue, purtroppo, supportano la traduzione istantanea con la fotocamera. Se però la lingua di vostro interesse fa parte di quelle supportate dovrete assicurarvi di averla scaricata sul vostro dispositivo. Per scaricare un nuovo pacchetto:

Aprite Google Traduttore

Cliccate sulla lingua visualizzata in alto

Cliccate sull'icona della freccia per avviare il download (non tutte le lingue sono disponibili al download)

Cliccate su Scarica

Completato il processo troverete accanto alla lingua una nuova icona

Per aggiornare i pacchetti di lingua già scaricati o per rimuovere quelli di cui non avete più bisogno dovrete per prima cosa essere connessi alla rete per poi:

Aprire Google Traduttore

Cliccare sui tre trattini visualizzati in alto a sinistra

Cliccare su Traduzione offline

Cliccate su Esegui l'upgrade per passare ad un pacchetto dalla qualità migliore, su Aggiorna per aggiornarlo o sull'icona del cestino per rimuoverla

Cosa ne pensate? Utilizzate già Google Traduttore o Lens per orientarvi all'estero sfruttando la fotocamera del vostro Android?