Come trasformare il vostro smartphone in un Galaxy S10

Con l'arrivo della nuova serie Galaxy S10, diversi fan del produttore sudcoreano hanno potuto gioire per l'arrivo della nuova interfaccia utente, la One UI. Tuttavia, se siete rimasti affascinati dal suo look ma non avete intenzione di acquistare il nuovo flagship di Samsung, potrete facilmente trasformare il vostro attuale smartphone in un Galaxy S10.

One S10 Launcher

La prima cosa da fare per trasformare il vostro smartphone in un Galaxy S10 è scaricare un launcher simile a quello di Samsung. Vi consigliamo One S10 Launcher, dotato di diverse personalizzazioni all'interno del menu impostazioni, tra cui anche la Dark Mode.

Con One S10 Launcher potrete modificare la modalità di scorrimento dell'app drawer, l'animazione, il look delle cartelle, impostare delle gesture e, naturalmente, non manca il supporto ai pack di icone di terze parti.

One S10 Launcher assomiglia moltissimo al launcher di Samsung. / © Play Store

Potete scaricare One S10 Launcher dal Play Store a questo link.

One UI Icon Pack

Il secondo passo è sicuramente quello di trovare un pack di icone che vi permettano di trasformare il look del vostro dispositivo in quello del Galaxy S10. Bene, sarete felici di sapere che non dovrete cercare più di tanto, perché One UI Icon Pack fa proprio al caso vostro.

Il nome non lascia spazio all'immaginazione: sono esattamente le stesse icone della nuove One UI di Samsung, quindi non potete sbagliare!

Con questo pack di icone non potete certo sbagliare! / © Play Store

Potete scaricare il pack di icone One UI Icon Pack dal Play Store a questo link.

Suonerie e toni di notifica ufficiali

Come da tradizione, ogni anno Samsung non introduce soltanto nuovi smartphone, ma anche nuovi sfondi, suonerie e toni di notifica. Naturalmente, il Galaxy S10 non fa alcuna eccezione e anch'esso dispone di nuove suonerie create dal produttore nel suo studio di registrazione personale.