Come utilizzare la modalità Zen sugli smartphone OnePlus

Mentre ci muoviamo verso un nuovo decennio, la dipendenza da smartphone è un argomento scottante. Google ha i suoi strumenti per il benessere digitale ma altri produttori stanno implementando altre soluzioni per aiutarci ad utilizzare meno lo smartphone. Ecco come usare la modalità Zen di OnePlus per ridurre la dipendenza da smartphone.

Le applicazioni per smartphone e le piattaforme di social media sono progettate per una cosa: tenerci connessi il più a lungo possibile. Siamo così abituati ad essere connessi alla rete che spesso ci viene difficile rimanere connessi al mondo reale. Fortunatamente OnePlus ha creato una funzione per aiutare i suoi utenti a mettere lo smartphone da parte per un determinato periodo di tempo, per consentire loro di trascorrere del tempo nel mondo reale lontano dalle distrazioni digitali.

Scorciatoie:

Cos'è la modalità Zen di OnePlus?

OnePlus Zen Mode è essenzialmente una modalità non disturbare che punta sulla velocità. Mette lo smartphone in una sorta di coma limitando le funzionalità al minimo indispensabile per ridurre negli utenti la tentazione di prenderlo in mano ed iniziare ad utilizzarlo.

Una volta attivatà la modalità Zen, gli smartphone OnePlus non possono più inviare messaggi di testo, aprire applicazioni, navigare su Internet e persino accedere alle impostazioni di base. È possibile ricevere telefonate o utilizzare la fotocamera per scattare foto, ma non potrete visualizzarle nell'applicazione Galleria o modificarle su Google Foto. L'unico numero che potrete chiamare in modalità Zen è il servizio di emergenza della tua regione.

Forse la caratteristica più spaventosa della modalità Zen è la sua indistruttibilità. Una volta attivata non potrete tornare indietro sulla vostra decisione. Anche riavviando il dispositivo rimarrete comunque in modalità Zen. Una volta impostato un determinato periodo di tempo (20, 30, 40 o 60 minuti) in modalità Zen, non c'è nulla che possiate fare per fermarla se non aspettare.

Questo è ciò che rende la Zen Mode uno degli strumenti di maggior successo contro la dipendenza da smartphone. Se si potesse disattivare con facilità, la tentazione avrebbe la meglio su tantissimi utenti. Mi piace il fatto che la modalità Zen sia severa su questo punto.

Il mio smartphone supporta la modalità Zen?

La modalità Zen è stata lanciata nel 2019 insieme a OnePlus 7 Pro. L'azienda cinese ha poi esteso la funzione anche aismodelli precedenti: da OnePlus 5 in poi, la modalità Zen è disponibile su tutti i dispositivi OnePlus (OnePlus 6, 6T, 7T e 7T Pro inclusi). È probabile che tutti i futuri dispositivi del brand la offriranno come feature nativa.

La modalità Zen è disponibile a partire da OnePlus 5 in poi! / © AndroidPIT

Come usare la modalità Zen

ZenMode è installata come applicazione predefinita sugli smartphone OnePlus. Non compare nel cassetto delle app: il modo più rapido per accedere alla modalità Zen è quello di abbassare la tendina delle notifiche per accedere al menu delle impostazioni rapide.

Se non trovate subito la modalità Zen, dovrete selezionare l'icona a matita per personalizzare le opzioni disponibili sul menu di scelta rapida. Trascinate l'icona della modalità Zen e seguite i passaggi seguenti:

Una volta in modalità Zen, toccate la freccia verde verso la parte inferiore del display e scegliete tra 20, 30, 40 e 60 minuti come periodo di inattività Selezionate Andiamo nella parte inferiore dello schermo per iniziare Sul display viene visualizzato un timer che indica il tempo rimanente della sessione Una volta scaduto, riceverete una notifica!

È possibile iniziare con 20 minuti e puntare su sessioni più lunghe. / © AndroidPIT

Vi sono anche eventi in modalità Zen. OnePlus sta promuovendo una campagna di 21 giorni chiamata Zen Transformation. Secondo l'applicazione, gli psicologi ritengono che occorrono 21 giorni per sviluppare e consolidare qualsiasi abitudine. La campagna OnePlus è stata progettata per aiutare gli utenti a sviluppare la sana abitudine di mettere da parte lo smartphone per un certo periodo di tempo ogni giorno.

Le regole di questa sfida sono elencate nell'app. Dovrete completare con successo 21 sessioni consecutive di Zen Mode per superare la sfida. La campagna durerà fino alla fine del 2019, quindi avete poco più di due mesi per completare la vostra cura di 21 giorni consecutivi.

Pronti a mettervi alla prova? / © AndroidPIT

Avete già provato la modalità Zen di OnePlus?