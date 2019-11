Come usare Motion Sense sul vostro Google Pixel 4

I nuovi smartphone Pixel 4 e Pixel 4 XL di Google integrano una feature unica chiamata Motion Sense. Permette di interagire con il dispositivo tramite gesti senza toccare lo smartphone stesso ed in questo articolo vi spieghiamo come sfruttarlo al meglio!

Non è necessario fare nulla di speciale per attivare Motion Sense su Google Pixel 4. Questa funzionalità però è al momento piuttosto limitata. Ci aspettiamo che Google estenda le possibilità di azione con Motion Sense nei prossimi mesi e anni attraverso degli aggiornamenti software. Nel frattempo, ecco cosa potete fare con questa nuova feature sul vostro Pixel 4 (XL).

Scorciatoie:

Motion Sense può essere utilizzato per controllare la riproduzione di brani musicali all'interno di app e video. La funzionalità è abbastanza semplice ma è davvero utile solo quando si hanno le mani sporche (come quando si cucina, per esempio) e si vuole passare rapidamente alla traccia successiva senza sporcare lo schermo.

Basta sfiorare una mano sulla parte superiore del Pixel per passare a un'altra canzone della playlist o dell'album che si sta ascoltando. Un gesto da destra a sinistra vi farà saltare alla traccia successiva mentre con un gesto da sinistra a destra tornerete alla traccia precedente. Purtroppo non è per ora possibile usare Motion Sense per attivare o mettere in pausa la riproduzione di un brano.

Motion Sense è supportato da Spotify. / © AndroidPIT

Motion Sense funziona con la maggior parte delle applicazioni musicali presenti sul mercato, tra cui Spotify, Deezer e naturalmente YouTube Music.

Una delle implementazioni più interessanti del nuovo chip Soli Radar viene utilizzata per lo spegnimento della sveglia. Quando il vostro Pixel 4 o Pixel 4 XL fa partire la sveglia, nel momento in cui raggiungerete il vostro smartphone il chip radar riconoscerà la vostra mano e abbasserà il suono della sveglia. Facendo scorrere la mano come descritto sopra per la gestione dei brani musicali, si può rimandare la sveglia.

Un movimento della mano a destra e sinistra per ora permette solo di rimandare la sveglia ma non di disattivarla completamente. Sembra un'occasione mancata per Google ma basterebbe un aggiornamento software per introdurla.

Il chip Soli Radar è integrato nel notch. / © AndroidPIT

Proprio come con le sveglie, è possibile utilizzare Motion Sense per rifiutare le chiamate in arrivo sullo smartphone. La procedura è estremamente semplice: Basta uno swipe davanti al display in una delle due direzioni quando una chiamata viene visualizzata sullo schermo. Fondamentalmente tutto quello che state facendo è silenziare il suono: la chiamata rimarrà sullo schermo e potrete comunque rispondere se lo desiderate.

Infine, uno dei modi più innovativi per utilizzare Motion Sense sul vostro nuovo Google Pixel è quello di interagire con i nuovi sfondi. Avrete già visto in azione lo sfondo animato di Pikachu (è su tutte le recensioni online), ma sapate come interagire con il noto Pokémon?

Pikachu ricambia il saluto! / © AndroidPIT

Facendo scorrere la mano sullo smartphone con il wallpaper di Pikachu attivo, il Pokemon vi saluterà! Sì, non è una feature utile ma è adorabile!

Avete già provato Motion Sense? Cosa ne pensate?