NFC: cos'è, come si usa e a cosa serve questa tecnologia

Cos'è la connettività NFC, un mistero irrisolto? Nonostante se ne senta parlare alcuni utenti potrebbero ancora avere le idee confuse su cosa sia e come si utilizzi. In questo articolo vi spiegheremo cos'è la connettività NFC, come funziona e perché è importante avere uno smartphone che la supporti.

NFC: cos'è e come funziona

NFC significa Near Field Communication (comunicazione in prossimità) e consiste in una tecnologia capace di mettere in comunicazione due diversi dispositivi, sfruttando una connettività wireless a corto raggio. Il suo funzionamento è limitato a circa 10cm di distanza tra i due dispositivi, ma spesso, per ragioni di sicurezza, la distanza si riduce a 4cm o anche meno.

Questo standard garantisce una comunicazione bidirezionale e permette ad entrambi i device coinvolti di inviare e ricevere informazioni di diverso tipo. La tecnologia NFC può essere implementata all'interno di uno smartphone attraverso un chip integrato oppure tramite l'uso di una speciale scheda esterna che sfrutta gli alloggi delle schede microSD.

Smartphone con NFC: come lo capisco?

Per sapere se il vostro smartphone Android supporta l'NFC potete dare un'occhiata al libretto d'istruzioni incluso nella confezione d'acquisto o accedere al menu delle impostazioni del vostro dispositivo. Cercate la voce NFC tra le varie opzioni dedicate alla connettività o utilizzate la barra di ricerca per trovarla. Un altro modo è quello di abbassare il menu a tendina delle impostazioni rapide: se supportato troverete l'icona.

Abbassate il menu delle impostazioni rapide per andare alla ricerca dlel'NFC. / © AndroidPIT

NFC: a cosa serve questa tecnologia

Inutile dirvi che, per poter sfruttare l'NFC, dovrete prima accedere al menu ed attivarla. Una volta attivata la voce NFC sul vostro smartphone sarete pronti a sfruttarla per diversi utilizzi a seconda delle vostre esigenze.

Tag NFC

I tag NFC sono dei piccoli adesivi contenenti un chip NFC. Questi vengono programmati tramite un'apposita applicazione per smartphone e possono servire a diversi scopi. In genere, un tag NFC è in grado di contenere il link ad un indirizzo web o ad un numero di telefono, ma può anche essere impostato per far eseguire determinate azioni allo smartphone (attivare il WIFI, abbassare la suoneria, etc.).

Si tratta di etichette elettroniche che permettono di accedere ad alcune informazioni pratiche ad esempio all'interno di un museo.

Trasferire file

Grazie alla connettività NFC è possibile inoltre trasferire velocemente file e foto da un dispositivo all'altro, l'unico prerequisito è quello di aver installato File Beam su entrambi. Una volta superato questo piccolo step iniziale ed attivata la connettività NFC, non vi resta che aprire il file da condividere e far toccare i due dispositivi l'uno con l'altro. Niente sottomenu e niente opzioni di condivisione, un semplice tocco ed il file apparirà sul dispositivo connesso.

C'è da precisare che, vista la poca velocità e il corto raggio della tecnologia NFC, i dati non verranno scambiati interamente tramite tale tecnologia. L'NFC mette in collegamento i due smartphone comunicando quali dati scambiare per poi effettuare il passaggio tramite bluetooth.

Avvicinate i due dispositivi e cliccate su "Tuch to beam"! / © AndroidPIT

Effettuare pagamenti con lo smartphone

Il vantaggio principale dell'NFC, quello che sta rendendo questa tecnologia indispensabile agli utenti Android, è di poter effettuare pagamenti ovunque, senza tirare fuori un soldo dal portafogli, anzi, dimenticando proprio la borsa a casa.

In sempre più Paesi è già possibile pagare con lo smartwatch o lo smartphone avvicinando il chip NFC presente al loro interno ad un apposito lettore, per effettuare un trasferimento di denaro direttamente dal conto prestabilito. Per effettuare questo tipo di pagamenti è necessario appoggiarsi ad app come Google Pay e, soprattutto, trovare i negozi che supportano questo tipo di pagamento.

Pagare con lo smartphone è possibile grazie all'NFC. / © Pixabay

Anche PosteMobile ed operatori telefonici come Vodafone e TIM hanno rilasciato delle app dedicate che supportano il pagamento tramite NFC.

Ascoltare musica senza fili

Uno degli utilizzi tipici della tecnologia NFC è l'ascolto di file musicali attraverso altoparlanti wireless. In questo caso, su device dotati di NFC il trasferimento di dati avviene via Bluetooth, mentre lo standard NFC si occupa della connessione dello smartphone agli speaker. Questo ottimizza i tempi di collegamento senza dover ricorrere a un settaggio manuale della connessione tra speaker e smartphone.

Connessione wireless ancora più veloce! / © AndroidPIT

Collegamento rapido alle reti WIFI

Conosciamo tutti la frustrazione nel dover dettare la password della nostra rete di casa agli amici che vengono a trovarci. Minuscole, maiuscole, numeri: password sbagliata, ripetere dall’inizio. Ma sapevate che Android ha una funzione per creare un tag NFC che permette a chi lo tocca di accedere immediatamente ad una rete WIFI?

Basta aprire le Impostazioni del WIFI, tener premuto a lungo sulla nostra connessione, selezionare Scrivi nel tag NFC e digitare nuovamente la password. Da questo momento, tutti gli smartphone dotati di NFC potranno collegarsi alla rete di casa semplicemente poggiando il dispositivo sul tag.

Sbagliare la password del WIFI sarà impossibile. / © AndroidPIT

Biglietti da visita digitali

Non si sa mai chi potremmo incontrare mentre portiamo il cane al parco: se non avete sempre il vostro biglietto da visita nel portafoglio (o se non ne avete proprio), utilizzate uno dei tanti programmi per scrivere sui tag NFC (qui ne segnaliamo alcuni) per aggiungere il vostro contatto ad un tag.

Basta inserire nome, cognome, numero di telefono, email e (eventualmente) link al sito o ai profili social. Quindi mettete il tag in qualche oggetto che portate sempre con voi (il portafoglio, o magari il portachiavi se il tag ha un gancetto).

Sveglia mattutina

Sapevate che esistono delle applicazioni per la sveglia (come Sleep as Android) che non interrompono il fastidioso beep beep finché non toccate un tag NFC? Se avete problemi a svegliarvi, utilizzate un sistema del genere e piazzate il tag in bagno davanti al lavandino. Arrivati lì dovrete lavarvi la faccia e non potrete più tornare a letto!