Come utilizzare l'ultra grandangolo del Galaxy S10 su WhatsApp

Se siete in possesso di uno smartphone dotato di più fotocamere posteriori, avrete sicuramente notato che di solito non vi è possibilità di utilizzare tutti gli obiettivi quando si desidera scattare una foto tramite le app di terze parti. Tuttavia, per quanto riguarda il Galaxy S10, ci sono buone notizie: WhatsApp consente ora di poter sfruttare il suo obiettivo ultra grandangolare. Scoprite come in questo articolo.

Non si tratta di un nuovo pulsante dedicato, ma il metodo è più semplice di quanto si possa pensare: infatti, ogni volta che passate dalla fotocamera posteriore a quella anteriore, l'applicazione alterna tra la sensore principale e ultra grandangolare. Di conseguenza, se intendete fotografare un paesaggio tramite l'app di WhatsApp, ora sarete in grado di farlo!

WhatsApp permette ora di utilizzare più obiettivi! / © Alex Ruhl/Shutterstock

Inoltre, è anche possibile modificare l'angolo di visione della fotocamera anteriore. Proprio come nell'app fotocamera del Galaxy S10 in cui è possibile passare dalla modalità selfie normale a quella grandangolare, anche WhatsApp è in grado di commutare automaticamente tra le due modalità utilizzando lo stesso procedimento descritto poco prima.

Questo trucco non funziona solo sul Galaxy S10, ma su qualsiasi smartphone Samsung dotato di obiettivo ultra grandangolare. Purtroppo, abbiamo anche constatato che per il momento non funziona su altre applicazioni, come Facebook o Instagram.

Eravate a conoscenza di questo trucco?