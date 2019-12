Come vedere i like dei post Instagram

Instagram, di proprietà di Facebook, ha preso la controversa decisione di smettere di mostrare il numero di Mi piace dei post ha agli utenti. Esiste tuttavia un trucco per aggirare questa limitazione e vedere il numero di Mi piace sui post Instagram.

Instagram ha deciso di implementare questo provvedimento per porre fine all'ansia da like. Per alcuni questa decisione è stata vista come un tentativo di frenare il crescente potere degli influencer sulla piattaforma. Le persone tendono ad apprezzare le foto che hanno ricevuto molti Mi piace e le stelle di Instagram si sono inorridite nel vedere i loro numeri precipitare.

Grazie ad una nuova estensione di Chrome è però possibile vedere il numero di like dei post Instagram. È di Socialinsider Chrome e mostra il numero di like e commenti sul desktop. Ecco come installarlo!

Come vedere i Like su Instagram

Cliccate su questo link per aggiungere l'estensione The return of the likes a Google Chrome Attivate l'estensione Ora potete vedere il numero di like e commenti nell'angolo in alto a destra Purtroppo questo sistema funziona solo sul desktop e non sull'applicazione Instagram

Ora potete vedere ancora una volta il numero dei Mi Piace su ogni post Instagram. / © Socialinsider

Socialinsider è un'azienda di analisi dedicata ai social media e insiste sul fatto che nessun dato utente viene inviato ai suoi server. Se la fine o meno del numero dei like sui post Instagram sia la cosa giusta da fare per gli utenti è un'opinione soggettiva.

Ci possiamo aspettare il proliferare di nuovi trucchi che permettono agli utenti di visualizzare i tanti amati like su Instagram del resto le piattaforme di social media hanno utilizzato i Mi piace per accrescere il coinvolgimento degli utenti coinvolgendo un'intera generazione con questo tipo di gratificazione. Un sistema che ha funzionato e funziona ancora e la cui scomparsa non passa inosservata.

Voi installerete l'estensione Chrome per vedere i Like su Instagram o no? Secondo voi Instagram dovrebbe ripristinare il conteggio dei Mi piace sulla piattaforma?