La stagione 2019 del campionato mondiale MotoGP e Formula 1 è finalmente iniziata e gli appassionati di motori non vedono l'ora di godersi tutte le gare sulle loro TV, smartphone o tablet. Tuttavia, da quando SKY ha acquisito l'esclusiva in Italia, questo genere di eventi sportivi sono fruibili in diretta solo sulla piattaforma a pagamento. Non bisogna però gettare la spugna: tra canali satellitari, digitale terrestre, streaming legale, vi sono diverse alternative per non perdersi lo spettacolo.

MotoGP Argentina - 31 marzo 2019

La MotoGP ritorna questa settimana con il secondo appuntamento della stagione in Argentina presso il circuito Termas de Rio Hondo. L'evento in diretta si svolgerà come sempre alle ore 20:00 (ora italiana).

Il GP di Argentina si svolgerà all'autodromo Termas de Rio Hondo. / © Sport.es

Formula 1 Bahrain - 31 marzo 2019

Questa settimana, la MotoGP condivide lo stesso weekend con la Formula 1. Tuttavia, i piloti delle quattro ruote saranno impegnati nel favoloso circuito del Bahrain. L'inizio della diretta è fissato per le ore 17:10.

Il circuito del Bahrain si svolge al buio e viene illuminato da centinaia di potentissimi fari. / © Musco Lighting

Gare in chiaro per i non abbonati SKY

Almeno per quanto riguarda la MotoGP, SKY garantisce un certo numero di gare in diretta su TV8, il suo canale del digitale terreste, mentre le restanti vengono trasmesse in differita sempre sul medesimo canale. La stagione 2019 non fa eccezioni e, tra le 19 gare di MotoGP previste. quelle fruibili in diretta gratuita su TV8 saranno queste 8:

Italia, 2 giugno 2019 alle ore 14:00

Spagna (Barcellona), 16 giugno 2019 alle ore 14:00

Olanda, 30 giugno alle ore 14:00

Repubblica Ceca, 4 agosto 2019 alle ore 14:00

Austria, 11 agosto 2019 alle ore 14:00

San Marino, 15 settembre 2019 alle ore 14:00

Giappone, 20 ottobre 2019 alle ore 07:00

Spagna (Valencia), 17 novembre 2019 alle ore 14:00

TV8 trasmette tutte le gare in differita, ma alcune sono anche in diretta. / © TV8

Anche la Formula 1 ha la stessa identica politica, anche se le gare offerte agli utenti gratuitamente su TV8 sono un numero inferiore rispetto alla MotoGP (5 su 21 in questo caso). Tutte le 21 gare saranno visibili su Sky Sport F1 (canale 207 di SKY), mentre quelle visibili in diretta su TV8 sono le seguenti:

Monaco, 26 maggio 2019 alle ore 14:00

Regno Unito, 14 luglio alle ore 14:00

Italia, 8 settembre 2019 alle ore 14:00

Stati Uniti, 3 novembre alle ore: 20:00

Abu Dhabi, 1 dicembre 2019 alle ore 14:00

Diretta di tutte le gare senza abbonamento SKY

Eurosport Deutschland

Per chi possiede una parabola o si destreggia con la tv satellitare una valida alternativa è rappresentata da Eurosport Deutschland che rappresenta da parecchi anni un punto di riferimento per tutti gli appassionati di mezza Europa, grazie anche alla sua altissima qualità video.

Eurosport Deutschland è una valida alternativa per chi possiede una parabola satellitare. / © Eurosport

Per ricevere il segnale del canale tedesco, basta puntare la propria parabola verso il satellite Astra (19.2° Est). Generalmente le parabole sono orientate verso il satellite HotBird (13° Est), quindi fate ben attenzione. Inoltre dovrete poi impostare le seguenti caratteristiche sul vostro decoder:

frequenza 12226 MHz

polarizzazione orizzontale

symbol rate 27500

Fec 3/4

modulazione QPSK

TV svizzera, slovena e austriaca

Chi abita nel nord Italia ha una marcia in più, in quanto è possibile ricevere il segnale che "sconfina" dalla tv Svizzera, austriaca o slovena. La TV Svizzera del cantone italiano, la famosa RSI con il suo canale La2, ha infatti rinnovato fino al 2021 la trasmissione del motomondiale in chiaro. È possibile trovare tutte le frequenze da utilizzare per ricevere la visione del canale attraverso il sito ufficiale dell'emittente. Nelle province di Trento e Bolzano invece si dovrebbe ricevere la TVAustriaca SRF. Chi abita invece in Friuli o in Veneto potrà vedere le gare tramite la TV Slovena, Kanal A al canale 863.

Anche la TV svizzera possiede i diritti per trasmettere MotoGP e Formula 1. / © RSI

Diretta streaming

MotoGP Pass

VideoPass è la piattaforma video ufficiale della MotoGP dove è possibile vedere tutte le gare, le qualifiche e le prove delle classi MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, ma anche le conferenze stampa e le presentazioni del precampionato. Tutto questo, LIVE e ondemand attraverso l'app ufficiale della MotoGP.

È possibile acquistare diversi tipi di VideoPass. Vediamo insieme i rispettivi prezzi:

VideoPass stagione 2019 a 139,99 euro

VideoPass stagione 2019 in 4 rate mensili da 35,99 euro

VideoPass mensile a 19,99 euro

VideoPass per ogni singolo evento a 9,99 euro

SKY Go

Per chi non ha la possibilità di seguire i gran premi della MotoGP sulla propria TV, SKY offre la possibilità di vedere le gare in diretta streaming su SkyGo, il servizio online della piattaforma satellitare. Per poter utilizzare SkyGo è necessario essere abbonati a Sky e usare uno dei dispositivi supportati (computer, smartphone e tablet). L’applicazione di SkyGo è disponibile su Google Play Store e App Store.

Now TV

Per chi non possiede un abbonamento SKY ma vuole comunque vedere la MotoGP o la Formula 1 senza utilizzare decoder e parabola, può abbonarsi al servizio NOWTV, il servizio ondemand di proprietà SKY. Scegliendo il ticket Sport (a partire da 7,99 euro) potrete gustarvi il meglio degli eventi sportivi in diretta streaming su PC, su smartphone, tablet e TV rinnovando l’abbonamento mensilmente, senza vincoli di durata e senza penali.

Con il ticket sport di Now TV potrete vedere tutti gli eventi sportivi in streaming. / © Now TV

Now TV offre anche 14 giorni di prova gratuiti, così da poter provare la qualità del servizio e decidere solo in seguito se continuare ad utilizzare o meno il servizio. I costi del Ticket Sport di NOW TV sono i seguenti:

Ticket giornaliero: 7,99 euro

Ticket settimanale: 14,99 euro

Ticket mensile: 29,99 euro

TV8

Anche TV8 permette di vedere la MotoGP e la Formula 1 in diretta streaming gratis sul suo sito web senza la necessità di registrarsi. Per seguire in live streaming gli eventi è necessario accedere al sito di TV8 e aspettare che parta in automatico lo streaming del canale nel giro di qualche secondo.

TV svizzera

Come abbiamo già detto prima, anche RSI La2 è uno dei canali italiani disponibili in Svizzera nel canton Ticino che trasmette una grande quantità di eventi sportivi gratuitamente, incluse tutte le gare di MotoGP e Formula 1. Lo stesso emittente trasmette la diretta dei suoi programmi anche in streaming attraverso la pagina dedicata del suo sito web.

Naturalmente, questo tipo di servizio è disponibile soltanto per chi si trova in suolo svizzero, ma c'è sempre un modo per raggirare il limite: usare una VPN. Utilizzando un server svizzero sarete successivamente in grado di collegarvi al sito ufficiale di RSI da PC, smartphone o tablet e vedere tutti gli eventi in totale libertà.

Voi come seguite gli eventi sportivi come la MotoGP e la Formula 1? Avete qualche altro consiglio da darci?