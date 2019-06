Come visualizzare i testi delle canzoni in Instagram Stories

Finora, Instagram permetteva solo di aggiungere la musica alle Storie utilizzando l'adesivo (sticker) dedicato. Se si desiderava mostrare il testo, era necessario scriverlo manualmente. Di fronte alla crescente minaccia di TikTok, un'applicazione concorrente che utilizza una funzione simile, Instagram ha reagito.

Today we are bringing lyrics to the music sticker so you can express yourself and share the mood of any moment. Try it in your story and learn more here: https://t.co/snnxyPYxtG pic.twitter.com/0KMcy5kUD1