Consegne Amazon nel baule dell'auto anche per i clienti Honda

Ormai non avete più scuse per non acquistare su Amazon! Già nel 2018, il colosso del commercio online ha lanciato un servizio di consegna in-car per i proprietari di automobili del marchio GM e Volvo, che si è poi esteso anche ai veicoli Ford e Lincoln. Oggi, Amazon ha deciso di dare accesso anche a determinati modelli di Honda, in modo che il corriere possa lasciare il pacco direttamente all'interno dell'auto, ovunque sia parcheggiata.

Per utilizzare il servizio bisognerà soddisfare alcuni requisiti: i veicoli ammessi sono Accord, Accord Hybrid, Insight, Passport, Pilot e Odyssey. Questo perché sono gli unici modelli ad includere un abbonamento al pacchetto di Servizi Remoti di HondaLink, altrimenti non sarebbe possibile aprire e chiudere l'auto a distanza in presenza del corriere. Inoltre, è necessario possedere un account Amazon Prime ed essere residente in una delle 50 città coperte dal servizio.

Consegna direttamente nel bagagliaio della vostra auto. / © The Verge

Il funzionamento è molto semplice: dopo aver scaricato l'app Key by Amazon e aver effettuato l'accesso utilizzando il proprio account, sarà possibile inserire le informazioni del proprio veicolo e fornire le credenziali HondaLink. Se si sceglie di ricevere i pacchi nella propria auto, bisognerà assicurarsi di parcheggiare entro due isolati dall'indirizzo di consegna tra le ore 11:00 e le ore 15:00. Il corriere localizzerà il veicolo utilizzando la sua posizione GPS.

Mentre l'app HondaLink è gratuita, il pacchetto di servizi remoti di Honda costa oltre 100 euro l'anno al termine della prova di 3 mesi. Amazon Key, tuttavia, non costa nulla, quindi se disponete dei servizi remoti di Honda è un bel vantaggio da non trascurare.

Vi piacerebbe poter ricevere i pacchi di Amazon direttamente nella vostra auto?