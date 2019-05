Cortex-A77 e Mali-G77: i chip per i prossimi smartphone top di gamma

Approfittando del Computex 2019, ARM ha presentato le sue due nuove architetture per i processori, Cortex-A77 e Mali-G77, che promettono grandi progressi nelle prestazioni e nell'intelligenza artificiale. Questo è il cuore dei SoC top di gamma per il 2020.

Cortex-A77

La nuova generazione di core per CPU garantisce prestazioni superiori del 20% che renderanno molto più veloci i compiti più complessi. Come nell'architettura precedente, i core sono ancora prodotti a 7 nanometri e la loro frequenza raggiunge i 3GHz, ma le sue capacità legate all'apprendimento automatico sono 35 volte più veloci del vecchio A55.

Considerando che l'attuale Cortex A76 è il cuore dello Snapdragon 855 e del Kirin 980, il nuovo modello continuerà ad essere di fondamentale importanza nella prossima generazione di SoC, che si troverà in molti degli smartphone di fascia alta 2020. Dovrebbero beneficiarne per lo meno coloro che usano un chip Snapdragon, in quanto ARM ha aderito al veto imposto a Huawei, sospendendo le relazioni commerciali. Così, oggi sembra impossibile per Huawei utilizzare i prodotti ARM. Il P30 Pro, per fare un esempio, utilizza un processore a 8 core della gamma Cortex.

La prossima stella di Qualcomm comprenderà probabilmente dei core Cortex-A77 e la Mali-G77. / © Qualcomm

Mali-G77

Il nuovo chip grafico si concentra sul miglioramento delle prestazioni relative alla realtà virtuale, alla realtà aumentata e all'apprendimento automatico.

La GPU Mali-G77 è 40% più veloce della G76 e la sua velocità nel machine learning è aumentata del 60%. Tutti questi miglioramenti non influiscono sulla durata della batteria del vostro smartphone, perché il G77 si occupa anche di essa. La GPU è il 30% in più efficiente e utilizza il 40% in meno di larghezza di banda.

Vorreste vedere dei PC always connected con questi chip ARM?