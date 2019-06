Smartphone rubato o smarrito? Ecco cosa fare!

Non riuscite a trovare lo smartphone in tasca, né in borsa, ma siete certi di averlo portato con voi? Le opzioni sono tre: avete una pessima memoria, lo avete appena smarrito o vi è stato rubato. Cercate di fare mente locale su ciò che vi è successo nelle ultime ore e passate subito all'azione per evitare di compromettere i dati personali salvati sul vostro telefono e per cercare di recuperare il vostro smartphone Android.

Premessa

Secondo un sondaggio della IDG sembra che siano bar e ristoranti i luoghi preferiti dai ladri di smartphone. Uno dei trucchi più comuni, che io stessa ho sperimentato la prima volta in un ristorante di Roma non lontano da stazione Termini, è quello di poggiare sul tavolo un foglio di carta o un giornale che recita un messaggio del genere "Sono malato e disoccupato, vi prego di darmi qualche soldo". Nel momento in cui abbassate lo sguardo per prendere il portafogli, il ladro afferra lo smartphone, aspetta la vostra offerta e scompare con il doppio bottino in tasca.

Bar e ristoranti i luoghi preferiti dai ladri di smartphone

Un altro facile scenario per i ladri di smartphone sono i mezzi pubblici. Sfilare lo smartphone o un portafogli dalle tasche in autobus o sulla metro poco prima che si chiudano le porte è una pratica piuttosto diffusa. Ricordo quando abitavo ancora a Pechino e tanti dei miei amici si sono ritrovati improvvisamente in metro con gli auricolari nelle orecchie senza però sentire più alcun suono... il motivo? Smartphone rubato dalla tasca. Senza parlare poi dell'abile ladruncolo che per sfilare lo smartphone dai malcapitati utilizzava le bacchette!

Bar e ristoranti sono tra i luoghi preferiti dai ladri di smartphone. / © AndroidPIT, Shutterstock

Dopo aver speso tutti i vostri risparmi su un Samsung Galaxy S10 o un Huawei P30 Pro, qualsiasi reazione è lecita ma l'aspetto che più dovrebbe preoccuparvi non è il valore dell'hardware quanto, piuttosto, i dati in esso contenuti. E-mail, contatti, foto, documenti di lavoro, credenziali del conto in banca: è importante mettere subito in salvo i dati sensibili salvati sul vostro dispositivo. Ecco cosa dovete assolutamente fare quando non trovate più il vostro smartphone Android.

Bloccare la vostra linea

Se avete un abbonamento o anche una ricaricabile, per prima cosa evitate che il ladruncolo vi faccia ricevere a casa una bolletta stratosferica. In alcuni casi i dispositivi rubati vengono utilizzati per chiamare numeri a tariffa maggiorata. Contattate il vostro operatore telefonico: recatevi in un negozio fisico, accedete alla pagina web dell'operatore o contattate il servizio clienti:

Vodafone: numero gratuito 190

Tim: numero gratuito 119

Wind: numero gratuito 155

Tre: numero gratuito 800179600

Iliad: numero gratuito 177

Chiamando i numeri sopra potrete chiedere il blocco della linea per furto o smarrimento ma potrete mantenere il vostro contratto attivo a meno che non sia presente una clausola che dichiari il contrario. Avrete bisogno di comunicare nome, cognome, codice fiscale e recapito per poter procedere. Successivamente avrete la possibilità di richiedere una nuova SIM associata al vostro vecchio numero di telefono.

Per prima cosa bloccate la linea contattando il vostro operatore. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Localizzare lo smartphone

Grazie a Device Manager di Google potrete localizzare il vostro Android perduto, sempre a patto che il malintenzionato non l'abbia spento. Ma sul Play Store esistono diverse altre applicazioni che permettono di rintracciare il dispositivo perso o rubato tramite computer, nel caso il servizio di Google non dovesse sembrarvi completo.

Alcune di queste vengono messe in campo dai brand produttori stessi: Find My Mobile di Samsung, Motorola Device Manager e Sony. Tra le migliori app di questo genere disponibili sul Play Store troviamo Cerberus antifurto, il servizio di Avast e Wheres My Droid. Con alcuni di questi servizi potrete comunicare via SMS con il vostro dispositivo.

Localizzate il vostro smartphone! / © AndroidPIT

Bloccare o resettare lo smartphone a distanza

Prima di rivolgervi alle autorità competenti, nel caso in cui siate stati previdenti ed abbiate attivato la funzione dedicata, dovrete bloccare il vostro smartphone da remoto in modo da renderlo inutilizzabile. Vi basterà utilizzare il pc o un altro dispositivo per riuscire a mettere in salvo i vostri dati con un semplice click o cancellarli una volta per tutte, il tutto accedendo al gestore di dispositivi di Google.

Generalmente attivo di default sullo smartphone, Google Device manager può essere attivato manualmente accedendo alle impostazioni di Sicurezza e successivamente alla sezione Amministraziore dispositivo. Cliccate poi su Gestione dispositivi Android ed attivate la funzione. In questo modo potrete cancellare i dati, cambiare la password di sblocco dello schermo, bloccare lo schermo a distanza o farlo squillare ad alto volume.

Va però specificato che questo sistema si rivelerà utile solo se il dispositivo è ancora acceso e connesso alla rete. Se la SIM è stata già rimossa o il dispositivo è stato spento questo stratagemma non vi sarà di alcun aiuto.

Scoprite dove si trova il vostro Android e gestitelo a distanza! / © AndroidPIT

Recuperare il codice IMEI

Per chi di voi non ne avesse mai sentito parlare, il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) è il DNA di un dispositivo, quel codice numerico di 15 cifre che permette di identificarlo in modo univoco. Recuperarlo è uno step essenziale per potersi poi rivolgere al proprio operatore telefonico o alla polizia per bloccare il telefono nel caso in cui non siate riusciti a farlo con il metodo indicato sopra.

È fondamentale conoscere il codice IMEI del proprio smartphone

Per risalire al vostro codice IMEI potete:

Digitare sulla tastiera del vostro dispositivo *#06#: aspettate qualche secondo ed il codice IMEI verrà magicamente visualizzato sul display. Accedere alle Impostazioni del vostro dispositivo, cliccate poi su Info sul telefono e qui troverete la voce IMEI. Il codice IMEI potrebbe anche essere sotto la batteria del vostro dispositivo: estraete la scocca posteriore e la batteria e verificate voi stessi (se siete in possesso di un Galaxy S10+, un Huawei P30 o un qualunque altro dispositivo con batteria non estraibile, potete provare a cercarlo all'interno della confezione). Aprite questo link, inserite le credenziali del vostro account Google, aprite la sezione Android: accanto al nome del vostro dispositivo troverete specificato anche il corrispettivo codice IMEI.

Per trovare l'IMEI del vostro dispositivo è spesso necessario verificarlo sulla confezione di vendita. / © AndroidPIT

Denunciare il furto alle autorità competenti e al vostro operatore

Ora che avete recuperato il codice IMEI del vostro smartphone e lo avete localizzato, non vi resta che denunciare il furto alle autorità competenti e contattare il vostro operatore (nel caso non lo abbiate già fatto come suggerito sopra). Esporre denuncia ai carabinieri o a chi di competenza potrebbe non aiutarvi a recuperare il cellulare ma vi permetterà di bloccare il terminale per impedire al ladruncolo di utilizzarlo, rivenderlo o curiosare tra i vostri dati personali.

Successivamente avrete la possibilità di richiedere una nuova SIM associata al vostro vecchio numero di telefono.

Prevenire è meglio che curare

Come potete vedere bloccare e localizzare il telefono rubato può trasformarsi in una procedura semplice e veloce se prima si seguono alcuni accorgimenti, scaricando delle app dedicate, annotando il codice IMEI e proteggendo i propri dati con una password complicata. Tra gli altri consigli che in caso di furto potrebbero rivelarsi utili, vi ricordiamo inoltre il backup dei dati: salvateli sempre in cloud e su pc.

Un altro modo per rendere la vita più difficile ai ladri è quella di bloccare lo schermo con un PIN, una password o una sequenza:

Per il resto ricordatevi di fare maggiore attenzione quando vi trovate in luoghi affollati, sui mezzi pubblici, chiudete bene borse e zaini ed evitate di tenere lo smartphone nella tasca posteriore dei pantaloni.

Con questi consigli, nel malaugurato caso in cui il vostro telefono venisse rubato, saprete come agire prontamente per limitare i danni. Avete qualche altro utile consiglio da proporre?