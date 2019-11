Cosa sono le eSIM? Pro e contro delle nuove SIM

Cosa significa SIM e cosa nasconde al suo interno

Prima di arrivare al nocciolo della questione bisogna fare un attimo le presentazioni. Per comprendere al meglio cosa sia una eSIM ed il suo funzionamento è necessario prima capire cosa sia e a cosa serva la normale SIM.

Il termine SIM significa letteralmente Subscriber Identity Module (o Subscriber Identification Module) e consiste in un semplice chip di memoria contenente le informazioni riguardanti l'identità degli utilizzatori del servizio di telefonia mobile. Il circuito SIM è solitamente integrato nelle schede UICC (Universal Integrated Circuit Card) ovvero schede di PVC con dei contatti metallici. Vi ricorda qualcosa? Dovrebbe perché questa UICC è quella che comunemente viene chiamata SIM card o scheda SIM.

Le prime smart card UICC avevano le dimensioni di una carta di credito. Con il passare degli anni i formati si sono via via sempre più ridotti.

Con questi adattatori è possibile cambiare il formato della scheda SIM. / © Keep on Trading

La scheda SIM contiene al suo interno il numero identificativo unico chiamato ICCID (Integrated Circuit Card IDentifier) dalla lunghezza di 20 caratteri che è quello che normalmente si trova stampato sulla scheda stessa e che viene richiesto in fase di portabilità del numero tra i vari operatori.

All'interno della scheda risiedono inoltre il numero IMSI (International Mobile Subscriber Identity), ovvero il vostro numero di telefono, alcune informazioni di sicurezza, una lista dei servizi a cui l'utente ha accesso e due codici di protezione. Il primo è il PIN (Personal Identification Number) e il secondo è il PUK (Personal Unblocking Code) per lo sblocco del PIN in caso di blocco.

Tutti questi elementi sono necessari al corretto funzionamento delle telefonate e del traffico dati all'interno delle reti mobili dei vari operatori. All'interno delle schede SIM troviamo anche la memoria riservata agli SMS (non più usata dagli smartphone moderni) e ai contatti personali. Solitamente la memoria va dagli 8KB ai 256KB, dimensioni maggiori non sono più necessarie potendo contenere più di 250 contatti. Va poi considerato che sia più sicuro tenere i propri contatti sugli account personali cloud che all'interno della SIM card stessa.

Cos'è una eSIM?

Le eSIM sono il nuovo ed ultimo formato di SIM card anche se non è completamente corretto definirle tali. Il termine eSIM significa embedded SIM ovvero SIM integrata all'interno di qualcosa. Non si tratta di una e vera e propria scheda SIM ma di un circuito integrato dalle dimensioni che seguono lo standard SON-8 direttamente saldato all'interno di un dispositivo e di conseguenza non estraibile e non sostituibile.

eSIM: i vantaggi

Il numero di contatti e la loro funzione sono gli stessi di una normale scheda SIM ma, non dovendo contare su dei contatti pieghevoli su cui appoggiare la scheda, il circuito integrato risulta più affidabile e meno incline a guasti meccanici. Avendo delle dimensioni ridotte e non dovendo utilizzare un carrellino per l'estrazione della scheda la eSIM può essere inserita più facilmente all'interno di dispositivi più piccoli come gli smartwatch.

Apple Watch Serie 4, iPhone XR e Pixel 2 XL dispongono di una eSIM. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Se in precedenza la eSIM era confinata all'uso su dispositivi industriali, Apple nel 2012 ha dichiarato che non esiste nessuna regolamentazione che vieti l'utilizzo in apparecchiature consumer ed ha iniziato l'inserimento del chip su alcuni dei suoi prodotti come gli iPad. ha seguito poi l'Apple Watch serie 4 LTE.

I Google Pixel di seconda generazione sono stati i primi smartphone in assoluto ad integrare una eSIM il che permette la scelta del gestore telefonico e l'attivazione istantanea in caso di portabilità del numero tra i vari gestori. Non serve nemmeno attendere la disattivazione della vecchia scheda e l'attivazione della nuova per sostituirle (remote provisioning). Questo permette a Google di attivare i propri smartphone sulla rete Project Fi durante il setup iniziale dei dispositivi senza dover attendere l'arrivo della scheda SIM dedicata a casa degli utenti interessati.

eSIM: alcuni svantaggi

Quando si parla di eSIM vi sono anche alcuni punti a sfavore dal punto di vista degli utenti. Mettiamo caso che siate (come me) una persona che cambia smartphone molto spesso o che ha diversi dispositivi in giro per casa su cui inserisce a rotazione la scheda SIM.

Con l'introduzione delle eSIM l'operazione è leggermente più complessa in quanto occorre attivare le SIM via software sul terminale interessato ogni volta che vorremo cambiarla. Non potremo più estrarre velocemente la SIM da un terminale, inserirla nell'altro ed essere pronti all'utilizzo. Lo stesso problema riguarda le situazioni in cui abbiamo lo smartphone scarico e abbiamo bisogno di inserire la SIM nello smartphone di un amico o collega per effettuare una telefonata importante. Questa procedura non sarà così immediata con le eSIM.

I Pixel di Google sono stati i primi dispositivi Android ad offrire lo slot per la eSIM! / © AndroidPIT

eSIM in Italia: qualcosa si muove

In Italia le eSIM non sono ancora diffuse purtroppo. Wind le ha introdottein test all'interno della tariffa All Digital 50 Limited Edition Diversi che consente ad un numero limitato di utenti di utilizzarla ad un prezzo scontato per 12 mesi. Vodafone supporta le eSIM su Apple Watch ma per quanto riguarda gli smartphone occorrerà attendere il prossimo anno. TIM nel frattempo ha iniziato ad inviare ai rivenditori la documentazione necessaria per poter mettere finalmente in vendita le eSIM.

Tra i primi dispositivi ad essere supportati dovrebbero esserci iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11. Il nuovo Motorola Razr 2019, disponibile ai pre-ordini da inizio dicembre, potrebbe far parte della lista visto che consente solo l'utilizzo di una eSIM e non di una scheda SIM standard.

Cosa ne pensate della diffusione delle eSIM?