Smartphone ricondizionati: cosa sono e perché conviene comprarli

Opinion by Jessica Murgia Tengo sempre d'occhio il Black Friday per i miei acquisti di Natale Cosa ne pensi? 50 50 158 votanti

Smartphone usati, rigenerati e ricondizionati: cosa sono e cosa li distingue

Uno smartphone ricondizionato (noto in inglese come refurbished) non è un semplice dispositivo usato. I dispositivi rigenerati o ricondizionati (i due termini vengono utilizzati in italiano alla stessa maniera) vengono messi in vendita dopo essere stati utilizzati o restituiti per un problema e sottoposti a diversi test tecnici prima di essere immessi nuovamente sul mercato.

Gli smartphone ricondizionati sono smartphone usati immessi sul mercato dopo essere stati sottoposti a determinati test

A metterli in vendita sono generalmente le aziende che si fanno carico del processo di ricondizionamento ma talvolta ci pensano i produttori stessi (Apple e Dell sono solo due esempi). In questo caso si parla di dispositivi ricondizionati certificati. Gli smartphone ricondizionati sono quindi dispositivi usati (o invenduti) che hanno riportato dei malfunzionamenti o imperfezioni e che dopo un determinato processo sono stati risistemati come fossero nuovi. Sono parte del processo di ricondizionamento non solo le funzionalità ma anche le caratteristiche estetiche del prodotto.

Anche su Amazon compaiono spesso gli iPhone ricondizionati. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Come potete facilmente intuire quindi, si distinguono da quelli usati perché questi ultimi vengono proposti nello stato d’uso in cui si trovano. Gli smartphone ricondizionati sembrano invece brand new: vengono infatti venduti all'interno della loro confezione d'acquisto con tutti i dovuti accessori, anch'essi debitamente testati e sostituiti.

Su alcuni siti inglesi potreste incontrare anche un'altra categoria: Certified Pre-Owned (CPO). Questo termine viene in realtà utilizzato nel mercato delle auto in riferimento ai veicoli usati sottoposti a dei controlli di qualità, risistemati da un'autorità certificata e dotati di una garanzia estesa. Tornando agli smartphone, il termine si riferisce generalmente ai dispositivi ricondizionati certificati.

È importante precisare che le aziende sono obbligate per legge a specificare che quello messo in vendita è un articolo ricondizionato/rigenerato. Il processo di ricondizionamento non riguarda solo gli smartphone ma tantissimi altri dispositivi di elettronica, elettrodomestici compresi.

Opinion by Jessica Murgia Gli smartphone ricondizionati sono un ottimo modo per risparmiare denaro e pesare meno sull'ambiente Cosa ne pensi? 50 50 486 votanti

Il processo di ricondizionamento

Come specificato qualche linea sopra, il processo di ricondizionamento riguarda funzionalità ed estetica. Gli smartphone ricondizionati vengono sottoposti a diverse fasi prima di arrivare in vetrina:

Estetica: le parti danneggiate vengono sistemate o sostituite (graffi sul display o sulla scocca per esempio). Funzionamento: funzioni principali (accensione, touchscreen, tastiera, audio) e componenti vengono controllati ed eventualmente riparati. Controllo accessori: tutti gli accessori inclusi nella confezione d’acquisto vengono controllati e ripristinati in caso di imperfezioni o malfunzionamento. Reset: reset per cancellare tutti i dati e riportare il dispositivo alla stato iniziale come quando uscito dalla fabbrica. Talvolta i dispositivi vengono forniti con una versione software più aggiornata rispetto a quella offerta al momento del rilascio dello smartphone. Pulizia: lo smartphone viene sottoposto ad un processo di igienizzazione che riguarda tutte le componenti.

Prima di essere messo in vendita, il dispositivo deve passare un ulteriore controllo di qualità volto a verificarne il funzionamento generale prima di essere riconfezionato.

Opinion by Jessica Murgia Quando acquisto un dispositivo usato ho sempre paura di avere problemi con la garanzia Cosa ne pensi? 50 50 346 votanti

Smartphone ricondizionati: come funziona con la garanzia?

Gli smartphone ricondizionati dovrebbero godere di una garanzia di 12 mesi che però non viene offerta dal brand produttore ma dall’azienda che si è fatta carico del processo di ricondizionamento. Prima di acquistare un dispositivo ricondizionato quindi assicuratevi che la garanzia sia presente, controllatene la durata e verificate a chi dovrete rivolgervi in caso di eventuali problemi con il dispositivo.

Tra le offerte del Black Friday troverete anche smartphone ricondizionati: usati ma come nuovi! / © AndroidPIT

Perché comprare uno smartphone ricondizionato

Acquistare uno smartphone ricondizionato offre principalmente due vantaggi:

La possibilità di acquistare uno smartphone di fascia alta ad un prezzo nettamente inferiore a quello di listino senza rinunciare alla garanzia.

Salvare l’ambiente: scegliendo uno smartphone ricondizionato si evita l’emissione dell’ennesimo RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Acquistare uno smartphone ricondizionato significa quindi risparmiare su un dispositivo "quasi" nuovo e fare una scelta ecosostenibile. Personalmente non ho mai acquistato uno smartphone ricondizionato. Quando dopo averle provate tutte il mio smartphone continua a dare i numeri e non riesce più a tenere testa alle mie esigenze, decido di acquistarne uno nuovo. Proprio per questo motivo non posso farmi portavoce di un'esperienza positiva o negativa legata all'acquisto di un dispositivo ricondizionato.

Opinion by Jessica Murgia Preferisco acquistare uno smartphone nuovo anche se significa rinunciare agli ultimi modelli in circolazione Cosa ne pensi? 50 50 316 votanti

Smartphone ricondizionati: precauzioni da prendere prima dell’acquisto

Gli smartphone ricondizionati sono più economici rispetto a quelli nuovi ma non aspettatevi un Samsung Galaxy S10 a 150 euro. State quindi attenti alle offerte all’apparenza troppo convenienti, potrebbero in realtà essere delle fregature. Come quando si acquista un dispositivo di seconda mano, fate attenzione a:

Descrizione prodotto: accurata e corretta.

Rivenditore: controllate commenti e recensioni di altri utenti per appurarne l’affidabilità.

Garanzia: assicuratevi sia presente.

Sicurezza pagamenti online: controllate le modalità di pagamento utilizzabili; PayPal, ad esempio, è una delle soluzioni più sicure proposte da tantissimi siti e-commerce.

Sono diversi i siti web dove è possibile acquistare smartphone ricondizionati. / © AndroidPIT

Dove comprare uno smartphone ricondizionato

Se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia alta ad un prezzo ridotto i dispositivi ricondizionati potrebbero fare al caso vostro. Ecco alcuni siti dove potete trovare smartphone ricondizionati a prezzi convenienti:

Amazon (ne troverete diversi in occasione del Black Friday, preparatevi)

Ebay

BackMarket

GrandeRisparmio

MediaWorld

Apple

Avete mai acquistato uno smartphone ricondizionato? Raccontateci la vostra esperienza.