10 stupidi errori da evitare con il vostro smartphone Android

Se siete dei seguaci Android sono certa siate già a conoscenza di tutti, o quasi, i suoi segreti: dai migliori widget per personalizzare l'homescreen, fino alle feature introdotte da Android O. Ma siete sicuri di trattare il vostro smartphone con cura ed attenzione? Non ci vuole molto, basta stare alla larga da questi errori.

Lasciarlo in carica tutta la notte

Alzi la mano chi di voi ogni notte, prima di andare a dormire, scrive gli ultimi messaggi su WhatsApp, programma la sveglia e poi spegne lo smartphone. Come immaginavo nessuno di voi, me compresa, pensa di andare a dormire spegnendo prima il proprio dispositivo: potrebbe sempre succedere qualcosa di grave e non possiamo certo rischiare di non essere rintracciabili. E allora, per evitare una simile situazione, attacchiamo lo smartphone alla presa di corrente e lo lasciamo in carica per tutta la notte. Un gesto che sarebbe meglio evitare.

Gli smartphone moderni, una volta raggiunto il massimo livello di carica, si disattivano automaticamente quindi potete stare tranquilli per la batteria. Ciò non toglie che il dispositivo possa avere dei problemi o dei difetti di fabbrica di cui non siamo a conoscenza e che potrebbero essere causa di situazioni spiacevoli.

Spegnete lo smartphone prima di andare a dormire. / © ANDROIDPIT

Se prima di buttarvi a letto lo smartphone registra solo il 20% di carica vi consiglio di spegnerlo o quantomeno di attivare la modalità aereo. In questo modo la rete WIFI verrà disattivata evitando di consumare altra energia e l'indomani mattina potrete caricare lo smartphone per qualche ora (anche per pochi minuti se dotato di Quick Charge) senza deteriorare la batteria.

Sugli effetti delle radiazioni che lo smartphone potrebbe procurare al nostro cervello vi sono opinioni contrastanti ed ancora tanti studi in corso ma, non avendo un'idea chiara di come effettivamente funzionino le cose, sarebbe meglio spegnere tutto e dormire sonni tranquilli oppure lasciare lo smartphone in un'altra stanza.

Installare inutili task killer

Se fino ad ora avete dato per scontato che Babbo Natale esista e che i task killer possano fare miracoli sulle prestazioni del vostro Android, è arrivato il momento di entrare a far parte del mondo degli adulti e di lasciarsi alle spalle simili credenze popolari.

Questi servizi infatti, chiudendo le app attive in background e creando così spazio all'interno della RAM, non fanno altro che rallentare ulteriormente il lancio e l'apertura delle applicazioni precedentemente "uccise". Non è corretto affermare che tutti questi servizi siano tutti inutili ma prima di scaricarli considerate le potenzialità del vostro dispositivo e accedete al menu delle impostazioni per verificate voi stessi quali app stanno consumando più memoria, quali dati stanno pesando sulla cache ed eliminate file ed app inutili manualmente.

Prima di installare un task killer considerate se vi serve davvero. / © AndroidPIT

Salvare le foto nella memoria interna

I software e le app che permettono di salvare e sincronizzare foto e dati di ogni tipo in cloud sono davvero tanti, ma non sempre ci ricordiamo di loro e continuiamo ad accumulare i nostri ricordi all'interno della caotica memoria interna del nostro dispositivo. Errore!

Oltre al fatto che la memoria del nostro smartphone ha dei limiti, e non è purtroppo espandibile all'infinito, non dimenticate che lo smartphone potrebbe improvvisamente smettere di funzionare o potreste dimenticarlo da qualche parte lasciandolo in balia di malintenzionati e curiosi le vostre foto personali (e non voglio qui scendere nei dettagli). Sfruttate quindi i servizi in cloud, lasciate libera la memoria da foto indiscrete ed utilizzate delle app per bloccare contenuti che devono assolutamente rimanere privati.

Salvate le foto in cloud per averle sempre a disposizione. / © AndroidPIT

Utilizzare password facili da intuire

Sì, si tratta di un consiglio che può sembrare stupido ma secondo il report rilasciato ad inizio anno da Keeper, che realizza software di gestione password e cassette di sicurezza digitali per aziende, la maggior parte degli utenti si affida a password facilissime da intuire. La password più utilizzata dagli utenti nel 2016 è stata 123456, seguita da 123456789 e QWERTY.

Nonostante sia più facile ricordare la propria data di nascita, utilizzarla come password del vostro smartphone non è una buona idea. Affidatevi ad una combinazione di lettere, numeri e simboli, alternando maiuscole e minuscole per complicare la vita ad hacker e malintenzionati. E se avete problemi a ricordare le password complicate che avete impostato per sbloccare lo smartphone o accedere alla vostra email vi basta scaricare un password manager, come ad esempio LastPass o Enpass, dal Play Store.

Mettete al sicuro i vostri dati utilizzando delle password non scontate. / © AndroidPIT

Tenerlo nella tasca posteriore dei jeans

Tenere lo smartphone nella tasca posteriore dei pantaloni è probabilmente un gesto automatico, a cui non pensate neppure più, ma potrebbe rivelarsi una scelta pericolosa soprattutto quando, una volta rimasti soli tra le mura del bagno, vi calerete giù le braghe ed il vostro smartphone finirà dritto sul pavimento o, nel peggiore delle ipotesi, nel water.

Se ormai il danno è fatto e gli anni di kung fu non vi hanno resi così scattanti da riuscire a salvare il vostro Android, date uno sguardo alle nostre guide che vi permetteranno di rianimare lo smartphone e di recuperare i dati al suo interno:

Non tenete lo smartphone nella tasca posteriore dei vostri jeans! / © AndroidPIT

Fare il root senza avere idea di dove mettere le mani

Abbiamo spesso consigliato ai più audaci androidiani di addentrarsi nel mondo nascosto di Android e rootare il proprio dispositivo per avere accesso ad app che altrimenti non avrebbero mai sperimentato, per modificare i suoni di sistema e l'animazione d'avvio, per accedere a delle impostazioni nascoste che permettono di gestire meglio la batteria e tanto altro ancora.

La procedura di root va però seguita passo dopo passo, senza improvvisazioni, altrimenti si rischia di mettere fuori uso il proprio dispositivo. Se volete lanciarvi nella personalizzazione estrema con Android fatelo pure, ma avvicinatevi al mondo del root seguendo delle guide dedicate e consapevoli di ciò che state per fare:

Rootate il vostro Android solo se sapete dove mettere le mani. / © AndroidPIT

Sostituirlo con un iPhone

Se siete dei fedeli fan di Android quest'idea non passerà mai e poi mai nell'anticamera del vostro cervello, ma si sa, l'uomo è per natura un essere debole ed in alcune particolari situazioni arriva a perdere il senno. Quando ci si ritrova con lo smartphone che crasha continuamente, la batteria che si scarica nel bel mezzo di una chiamata, WhatsApp che si blocca e si aspettano le feature di Oreo annunciate mesi fa, è normale perdere la pazienza.

Prima però di fiondarvi all'Apple Store più vicino vorrei ricordarvi che potreste avere questi e molti altri problemi anche con un iPhone 8, per fare un esempio. Certo, quello degli aggiornamenti non è un problema per gli utenti Apple ma passando all'altra sponda dovrete rinunciare ad un alto livello di personalizzazione ed alla vasta scelta di smartphone a prezzi differenti che Android mette a disposizione. Se il vostro smartphone fa le bizze respirate profondamente, riavviatelo ed andate alla ricerca di una guida dedicata al problema che avete riscontrato, perché su Android c'è sempre una soluzione.

Android vs Apple: la sfida infinita! / © AndroidPIT

Usare lo smartphone mentre si guida

Sappiamo tutti che mentre si guida lo smartphone non va usato eppure spesso lo afferriamo un attimo per controllare la strada su Maps o rispondere ad un messaggio WhatsApp. In alcuni casi però quell'attimo di distrazione può essere fatale: secondo l'Aci 3 incidenti su 4 sono dovuti alla distrazione e gli smartphone sembrano essere una delle cause principali.

Utilizzare lo smartphone in auto è possibile, ma solo se si sfruttano i comandi vocali ed il vivavoce.