BeatsX: un buon rapporto qualità-prezzo per le vostre orecchie

No, Beats non offre solo cuffie di fascia alta. Il produttore americano offre anche prodotti più accessibili. Le BeatsX sono progettate per offrire una buona qualità del suono ad un prezzo inferiore ai 100 euro. Ma quanto valgono davvero nell'uso quotidiano? Le abbiamo testate per diverse settimane ed ora ve le raccontiamo nella nostra recensione.

Non al 100% wireless

Contrariamente alla tendenza del momento, le BeatsX non sono al 100% wireless. Come le OnePlus Bullets, ogni estremità delle cuffie è collegata ad un piccolo blocco che si collega a sua volta ad un filo più grande. In termini di stile, le cuffie che si arrotolano intorno al collo non sono l'opzione migliore. Rispetto alle AirPods o alle Sony WF-1000XM3, le BeatsX non possono certo competere ma va considerato che molti utenti sono riluttanti ad utilizzare cuffie true wireless, soprattutto perché non le trovano confortevoli.

Le due cuffie si collegano tramite l'uso di un magnete. / AndroidPIT

Rispetto alle cuffie OnePlus, le BeatsX sono più leggere. Il loro design garantisce una buona stabilità sulle spalle e anche gli atleti si renderanno presto conto della loro praticità perché correre con queste cuffie è un vero piacere. Mentre si corre ci si dimentica subito della loro presenza ed è impossibile perderle a causa di movimenti improvvisi.

Per impostazione predefinita sono disponibili diverse tip di gomma nella confezione di acquisto. Ciò che dovrete dare è quindi scegliere la dimensione più adatta alle vostre orecchie in modo da beneficiare di una migliore esperienza audio. Le BeatsX vengono fornite con un cavo di ricarica Lightning (niente porta USB di Tipo C, siamo in casa Apple).

Il sistema di controllo del volume e il microfono. / © AndroidPIT

Nel complesso, le cuffie BeatsX offrono un eccellente comfort ma la mancanza di una certificazione per la resistenza all'acqua e alla polvere è un peccato. Il design non è attraente, ma è pratico quando si effettuano chiamate poiché è possibile regolare il microfono se l'ambiente è troppo rumoroso.