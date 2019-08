Cuffie Bose 700 recensione: Room of Silence

Un nuovo design

Le Bose QuietComforts erano delle buone cuffie, anche se non molto belle. Con le nuove cuffie Bose 700 la situazione cambia completamente. In modo intelligente, la Bose ha ridotto il numero di tasti fisici integrando un pannello a sfioramento nel padiglione auricolare destro.

I tre pulsanti rimanenti controllano la cancellazione del rumore, accendono le cuffie o le impostano in modalità di accoppiamento e attivano l'assistente di lingua. Quest'ultimo è piuttosto un pulsante per l'assistente digitale utilizzato sullo smartphone. L'applicazione Bose consente di scegliere se utilizzare Google Assistant, Amazon Alexa o Siri se si utilizza un dispositivo Apple.

Bose ha ridotto il numero di pulsanti a un totale di tre più un touchpad. / © AndroidPIT

Speciale è la regolazione degli auricolari che sono appesi su un archetto completamente rigido invece di sfruttarne uno scorrevole. Un look molto chic che però ha uno svantaggio perché è possibile appiattire le cuffie solo girandole verso l'interno.

Ci sono due modi per connettersi allo smartphone. In linea di massima, l'NC700 deve essere collegato al dispositivo di riproduzione via Bluetooth. Grazie al Bluetooth 5.0, le più recenti cuffie ANC della Bose possono essere collegate in parallelo a due dispositivi. Questo è particolarmente utile quando si usano le cuffie a lavoro, in quanto è possibile collegare sia il portatile che lo smartphone in modalità wireless in parallelo.

Per cambiare i cuscinetti auricolari, Bose consiglia di recarsi in uno dei negozi del brand. / © AndroidPIT

Bose include anche un cavo jack da 2,5 mm a 3,5 mm. È un peccato, tuttavia, che questo cavo non includa un telecomando in linea con microfono in modo da poter chiamare e modificare il volume anche se la batteria è scarica. Considerando il prezzo di 400 euro, una feature simili dovrebbe essere parte del pacchetto.

Calzano come un guanto

A causa dei grandi cambiamenti nel design, temevo per il il comfort delle Bose 700 ma mi sbagliavo. Le cuffie offrono una pressione molto piacevole, i cuscini sono più piacevoli e le cuffie circondano bene le orecchie. Anche il peso è quello giusto: con 250 grammi, non pesano neanche dopo averle indossate per lungo tempo.

Purtroppo cuscinetti auricolari non possono essere sostituiti, cosa possibile con la serie QC della Bose. Un altro punto debole: considerando l'investimento di 400 euro dovrebbe essere possibile sostituire facilmente queste componenti soggette ad usura.