Bowers & Wilkins PX5 recensione: le cuffie wireless di classe

Lanciate nel settembre 2019 le cuffie Bowers & Wilkins PX5 puntano su prestazioni e portabilità. Tra le funzionalità offerte a cancellazione adattiva del rumore. Come suonano? Possono essere considerate tra le migliori in questo campo? Le abbiamo testate!

Le cuffie vengono fornite in una morbida custodia da trasporto con tasca per i cavi da 3,5 mm e USB-C. Non protegge le cuffie al meglio ma è leggera.

Sul padiglione auricolare sinistro è presente un unico pulsante per la regolazione del livello di cancellazione del rumore. C'è anche una porta USB-C per la ricarica e un mini jack per cuffie da 3,5 mm in modo da poter utilizzare le PX5 quando la batteria è scarica. Sono sei i microfoni integrati nelle cuffie, quattro per la cancellazione del rumore e due dedicati alle chiamate.

La qualità di costruzione è, come ci si potrebbe aspettare da B&W, di prima classe. Tutto ciò che riguarda le cuffie è di qualità. L'alloggiamento rivestito in tessuto consente di navigare facilmente con le dita verso i pulsanti mentre i bracci scorrevoli per la regolazione dell'archetto sono solidi come una roccia. Una volta indossate le cuffie potete stare tranquilli, rimarranno come le avete posizionate.

Il risultato è un positivo. Le PX5 sono una soluzione di mezzo tra le grandi cuffie over-ear e gli auricolari più adatti ai pendolari. Sono anche comode da indossare durante gli spostamenti in città. Le ho indossate anche durante due voli di cinque ore ed è li che l'archetto ha iniziato ad irritarmi sulla parte superiore della testa. Non è un grosso problema ma lo si percepisce. Con 241 grammi le cuffie PX5 hanno un peso rassicurante.

Rispetto alle cuffie PX7, le PX5 sono state progettate pensando alla portabilità. Sono essenzialmente cuffie per i pendolari e risultano meno ingombranti rispetto ai modelli di punta che troviamo sul mercato. Questo non vuol dire che siano fragili o leggere, al contrario.

Un Wear-Detection Sensor interrompe automaticamente la riproduzione quando si tolgono le cuffie e la fa ripartire quando le si inserisce. Durante il mio test non ho avuto problemi ed ho apprezzato questa feature. Ogni volta che un produttore riesce ad eliminare la necessità di premere un pulsante è una piacere per me!

C'è anche una funzione Ambient Pass-Through che, quando l'ANC è disattivato, elimina la naturale cancellazione del rumore fornito dai padiglioni imbottiti e permette di percepire il mondo intorno come se non si indossassero le cuffie. Funziona molto bene.

Anche nella modalità più alta la cancellazione del rumore è debole rispetto alla concorrenza. Riesce a filtrare il rumore di sottofondo in metropolitana o in un autobus, ma, rispetto ai migliori in questo campo, è debole. Anche le mie cuffie Soundcore Life 2 che costano 89,99 euro hanno un ANC migliore delle PX5s.

Le cuffie Bowers & Wilkins PX5 sono dotate di tecnologia audio per la riproduzione e la cancellazione adattiva del rumore. Quest'ultima, tuttavia, è la più grande delusione delle cuffie. È possibile scegliere tra diverse modalità (off, low, high e auto) ma, ad essere onesti, qualsiasi parametro diverso dall'high è inefficace.

Suono abbastanza buono per Abbey Road

Le Bowers & Wilkins sono dotate di Bluetooth 5.0 con tecnologia aptX Adaptive di Qualcomm. Ciò significa che si ottiene un audio Hi-Res a bassissima latenza ed una stabile connessione al dispositivo di riproduzione. Il suono è fornito dai driver da 35,6 mm progettati su misura e messi a punto dallo stesso team che sta dietro i diffusori della serie 800 Diamond utilizzati negli Abbey Road Studios. La qualità del suono delle PX5s è eccellente. Aspettatevi un profilo sonoro molto equilibrato particolarmente adatto a cogliere il dettaglio delle tracce audio.

Il nuovo disco di Leonard Cohen, Thanks for the Dance, suonava in modo particolarmente naturale e hi-fi. La morbida chitarra e la voce bassa e tormentata di Cohen sono state riprodotte con una superba precisione. Le PX5 possono gestire un più alto numero di ottani, come l'ingresso della chitarra di John Dwyer su Nite Expo di Oh See. Anche la riproduzione dei bassi è molto accurata. I fan della batteria e del basso o del Dubstep potrebbero desiderare qualcosa con un po' più di dinamismo in gamma bassa.

La qualità del suono è molto buona. / © AndroidPIT

La tecnologia Clear Voice Communication v2 rende le chiamate pulite. La qualità dell'audio per le chiamate è risultata assolutamente buona durante il mio test. Il mio istinto mi dice che gli utenti non spendono 300 euro per delle cuffie da utilizzare per le chiamate. Correggetemi se sbaglio!