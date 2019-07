Dirigente Huawei smentisce: HongMeng OS non è l'alternativa ad Android

Come un fulmine a ciel sereno, un dirigente Huawei smentisce le parole del CEO della divisione mobile dell'azienda e dichiara apertamente che HongMeng OS non è un sistema operativo mobile e, soprattutto, non rappresenta una vera e propria alternativa ad Android.

Huawei ha annunciato per la prima volta il proprio sistema operativo subito dopo aver ricevuta la notizia del ban imposto dal presidente Trump che impedisce alle aziende americane di instaurare accordi commerciali con le aziende cinesi "ad alto rischio", Huawei compresa.

Una delle principali aziende a stelle e strisce coinvolte è proprio Google, proprietaria del sistema operativo Android, motivo per cui è sorto immediatamente il problema degli aggiornamenti (comprese le patch di sicurezza) e dell'accesso ai servizi di Big G su tutti i dispositivi del marchio cinese. Tuttavia, Huawei ha immediatamente risposto annunciando di possedere già un'alternativa chiamata HongMeng OS.

HongMeng OS è un sistema operativo sviluppato per dispositivi IoT e non smartphone. / © Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Ma non solo, in seguito l'azienda ha anche affermato che tale OS è addirittura più veloce di Android e macOS del 60%. Tuttavia, queste affermazioni non sono mai state accompagnate da prove tangibili, quindi è stato difficile riscontrare la veridicità delle parole del CEO. A parte questo, il vicepresidente di Huawei, Andrew Williamson, ha dichiarato: "Huawei è in procinto sostituire Android, anche se non vorremmo assolutamente farlo".

Nella giornata di sabato però, come un fulmine a ciel sereno, uno dei dirigenti di Huawei, Liang Hua ha smentito ogni parola detta fino ad ora dichiarando che "Hongmeng OS è principalmente stato sviluppato per dispositivi IoT per ridurne la latenza. Quando si parla di smartphone, stiamo ancora utilizzando Android e il suo ecosistema come prima scelta. Non abbiamo infatti ancora deciso se Hongmeng OS possa essere sviluppato come sistema operativo per smartphone in futuro".

I possessori di smartphone Huawei possono ora dormire sonni tranquilli. / © AndroidPIT

A questo punto la domanda sorge spontanea: a chi dobbiamo credere? La linea comunicativa di Huawei sta iniziando a fare acqua un po' ovunque, oppure segue una logica? Possiamo dedurre che, poiché il divieto è stato revocato, non ha più senso sviluppare l'alternativa ad Android?

Ancora una volta, l'argomento è ricco di congetture, quindi non dovremo far altro che aspettare la prossima mossa di Huawei.