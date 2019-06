Come disattivare le app di sistema su Android

Proprio come Windows, anche Android possiede numerose applicazioni costantemente in esecuzione in background. La loro disattivazione potrebbe rendere il sistema più fluido e performante, ma quali è possible rimuovere senza senza compromettere il corretto funzionamento di Android?

Non tutte le app sono indispensabili

A girare in background sul vostro Android non ci sono solo le applicazioni da voi installate, ma anche i servizi Android e le applicazioni preinstallate dal produttore. Tutte potenzialmente attive in background. Per fare un po' di pulizia e velocizzare il software, la prima cosa che dovrete fare sarà eliminare le applicazioni da voi installate ma mai utilizzate. Siate onesti con voi stessi ed abbiate coraggio!

Ora, torniamo invece alle applicazioni preinstallate che, purtroppo, non possono essere disinstallate senza permessi di root, ma solo disattivate. La procedura per mandarle in letargo una volta per tutte ed impedire loro di funzionare in background è facilissima, ma nel caso non la conoscete vi rimandiamo alla nostra guida dedicata:

Quali app Android possono essere disattivate?

È difficile fornire un elenco completo di applicazioni che possono essere disattivate o che invece sono necessarie in quanto ogni dispositivo è diverso, ma ci sono applicazioni che possono aiutare nella scelta. Una di queste app è System App Remover. Chiunque potrà scaricare e installare questa app, ma solo i dispositivi con i permessi di root potranno sfruttare appieno le sue caratteristiche (come disinstallare app di sistema).

Installate ed avviate System App Remover, aprite il menu a tendina ed assicuratevi di essere nella sezione App di sistema.

Attendete un momento, finché il dispositivo verrà analizzato, e troverete una lista di applicazioni con un avviso di sicurezza: [Da tenere] se è meglio non toccarle e [Key module] se sono componenti di sistema. Ora potrete tornare alla vostra lista di app e disattivare quelle rimovibili.

Se avete ancora qualche dubbio vi consiglio di sperimentare con i servizi che sapete di non utilizzare. Se, ad esempio, non sfruttate mai Health sul vostro Samsung, terminate il servizio scegliendo l'opzione Termina/Arresto forzato ed utilizzate il telefono per un po'. Se non riscontrate spiacevoli effetti collaterali, come malfunzionamenti di app e servizi o chiusure inaspettate, potrete fare il passo successivo e liberarvene. Stesso discorso per le altre applicazioni che avete nel vostro smartphone.

Se poi volete fare il passo successivo, potrete anche procedere con la disinstallazione delle app di sistema che non desiderate. Si tratta di una procedura un po' rischiosa quindi assicuratevi tramite System App Remover che sia possibile procedere senza creare problemi. Una volta disattivate o rimosse le applicazioni indesiderate, sentirete i benefici di una più veloce e fluida esperienza Android.

È anche possibile disinstallare le app di sistema senza eliminarle definitivamente in modo da riaverle indietro una volta effettuato un ripristino dello smartphone.

Quanto spazio siete riusciti a liberare rimuovendo le app di sistema? Avete notato una grande differenza di prestazioni dopo aver disattivato i servizi inutili?