Disney+: catalogo aggiornato delle serie TV e dei film disponibili

Disney+ è uno dei servizi di streaming online più attesi del momento e sarà probabilmente l'unico in grado di concorrere con il padrone assoluto della categoria, Netflix. Apple e HBO si aggiungeranno molto presto alla lista dei player del settore, ma, con tutto il rispetto, la forza dei marchi presenti nel portafoglio Disney non ha paragoni: stiamo parlando di Fox, Star Wars, Pixel e l'universo Marvel.

Al momento sappiamo che Captain Marvel sarà disponibile alla visione al momento del lancio del servizio, Avengers: Endgame dall'11 dicembre e, in seguito, sarà disponibile lo streaming di tutto il catalogo Disney, tra cui Star Wars: The Rise of Skywalker, Frozen 2, Il Re Leone, Toy Story 4 e così via. Tuttavia, la disponibilità dell'enorme catalogo di film e show dell'azienda è ancora poco chiara a causa di una rete di accordi di licenza che vede diversi titoli legati ad altri servizi.

Disney è stata molto attenta nell'escludere tali titoli, quindi se nel nostro elenco non trovate ciò che state cercando, significa che al momento non sarà disponibile, ma lo sarà in seguito.

Serie originali disponibili al lancio