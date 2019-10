Dropzone: la feature Huawei che potrebbe esservi sfuggita

Scorciatoie:

Dropzone è una feature dell'interfaccia Android di Huawei, EMUI. Si tratta di una funzione di gestione delle notifiche che può limitare o impedire la comparsa di notifiche a bolla nelle applicazioni. È particolarmente utile con applicazioni di messaggistica come Facebook Messenger, dove le finestre di avviso di sistema compaiono quando si è nell'applicazione consentendo di visualizzare rapidamente il messaggio ricevuto.

Fondamentalmente funziona sia consentendo che impedendo la sovrapposizione di queste finestre di avviso sulla schermata. Nei menu del vostro smartphone Huawei o Honor è spesso indicato come 'drawing over' altre applicazioni. È utile non solo per le applicazioni di messaggistica, ma anche per i launcher ed i sistemi di navigazione tramite gesti di terze parti.

Dropzone non appare come una voce nel menu delle impostazioni ma la trovate nell'applicazione preinstallata dedicata alla gestione del dispositivo. Per attivare o disattivare Dropzone sul vostro dispositivo Huawei o Honor dovrete seguire questi semplici passi:

Selezionate l'app Optimizer (su alcuni dispositivi viene chiamata Phone Manager/Gestore telefono) Selezionate Dropzone Ora potrete decidere di abilitarla o disattivarla per alcune o per tutte le applicazioni visualizzate nella schermata.

Dropzone si nasconde nell'app di EMUI e non tra le impostazioni di sistema. / © AndroidPIT

Come potete vedere dagli screenshot sopra, Dropzone non è listata nel normale menu Impostazioni ma dovrete cercarla nell'app di sistema dedicata ad EMUI. Questa applicazione si presenta con nomi diversi, Phone Manager o Optimizer, ma potete riconoscerla per l'icona con lo scudo bianco su sfondo blu.

Utilizzate Dropzone sul vostro dispositivo Huawei?