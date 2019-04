È già arrivata la fine degli smartphone pieghevoli?

Gli smartphone sono troppo noiosi? Avete ragione, sembrano tutti uguali e non ci sono particolari differenze tra un dispositivo e l'altro, motivo per cui molti produttori hanno intenzione di introdurre gli smartphone pieghevoli. Tuttavia, a seguito dei problemi riscontrati sul Galaxy Fold , la domanda è: la nuova generazione di smartphone è già arrivata al termine ancora prima di arrivare sul mercato?

Da anni ormai (e non è un'esagerazione), Samsung ci ha fatto venire l'acquolina parlandoci di smartphone pieghevoli e di ciò che potrebbero offrire. Nel febbraio scorso è finalmente arrivata la svolta: il più grande produttore di smartphone al mondo ha estratto il Galaxy Fold dal suo cilindro. Stava per iniziare una nuova era, ma... le cose non sono andate come previsto...

Problemi dopo soli due giorni

I primi fortunati a ricevere il Galaxy Fold in prova hanno riscontrato i primi problemi dopo soli due giorni, proprio sull'elemento che sembra essere il più importante: lo schermo. In pratica, circa il dieci per cento dei dispositivi presenti negli Stati Uniti è stato colpito dal problema. Un disastro per Samsung!

Al MWC era impossibile toccare il Galaxy Fold. / © AndroidPIT

Tuttavia, Samsung ha optato per un programma molto serrato e ha concesso in prova il Galaxy Fold solo a membri della stampa selezionata. Al MWC, nessuno ha potuto provarlo e il dispositivo era custodito all'interno di una teca di vetro. Questo ci ha fatto pensare che se qualcosa fosse andato storto con i primi test, Samsung non avrebbe avuto il tempo di reagire.

È esattamente ciò che è successo. Samsung ha spiegato che il Galaxy Fold sarà testato ancora più intensamente nelle prossime settimane e, solo successivamente, lanciato sul mercato. Tuttavia ci sembra impossibile che il produttore riuscirà a lanciarlo tra poche settimane, la previsione sembra essere fin troppo ottimistica.