Ecco come persino i pannolini Pampers diventano smart

Pensavate di aver visto abbastanza? E invece no, perché a partire da oggi è iniziata l'era dei pannolini smart! No, non stiamo scherzando, si chiama Lumi ed è la nuova idea di Pampers.

Pampers ha appena presentato Lumi, un sistema all-in-one per la gestione dei pannolini che include dei sensori, una un baby-monitor WIFI e un'app dedicata. Consapevole del fatto che un pannolino intelligente da solo non è abbastanza per invogliare i consumatori all'acquisto, Pampers punta a qualcosa di più espansivo con il nuovo sistema Lumi, pensato per rendere le cose più facili facile per i genitori durante il primo anno di vita del bambino, fornendo il maggior numero di dati possibili.

Oltre a farvi sapere quando un pannolino va cambiato, i sensori di attività di Pampers possono anche monitorare il sonno del bambino. I sensori tengono d'occhio la striscia blu di umidità posta all'esterno del pannolino per determinare quanto sia effettivamente bagnato. Tuttavia, il sensore Pampers non è in grado di rilevare i pannolini sporchi, quindi dovrete comunque fare affidamento sul vostro olfatto.

Il sistema all-in-one Pampers Lumi. / © Pampers

Il cuore del sistema Lumi è l'app dedicata che consente di visualizzare rapidamente il comportamento del neonato. Tracciare i dati può risultare molto utile per i genitori, poiché consente di sapere quando il bambino soffre di qualche disturbo, ad esempio. Nonostante esistano già una varietà di app per questo genere di tracciamento, nessuna ha la comodità di connettersi ad un sensore di attività che fa tutto automaticamente.

Chi acquisterà Pampers Lumi disporrà di due confezioni di pannolini. Anche se non ha ancora rivelato il prezzo di vendita, l'azienda ha dichiarato che sarà in linea con lo standard attuale dei suoi prodotti, soprattutto perché non vi è alcuna nuova tecnologia al loro interno. Lumi verrà essere lanciato questo autunno, ma potete già inscrivervi alla lista d'attesa sul sito ufficiale.

Cosa ne pensate dell'idea di Pampers?