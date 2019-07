Ecco come rivivere l'atterraggio sulla luna in realtà aumentata

Disponibile per iOS e Android, l'app di Time consente di rivivere l'atterraggio (con tanto di audio ufficiali) ed esplorare la superficie lunare accanto a Neil Armstrong mentre pianta la bandiera. L'app è stata annunciata come la ricreazione 3D più accurata fino ad oggi e dobbiamo dire che non stanno sicuramente esagerando.

L'esperienza AR dell'allunaggio più dettagliata di sempre. / © Time

John Knoll di Industrial Light and Magic ha riprodotto la traiettoria di volo del lander acquistando i percorsi di telemetria della NASA, studiando i punti di riferimento lunari. Le immagini della Luna provengono invece dai dati di Lunar Reconnaissance Orbiter e dalle tecniche di intelligenza artificiale per l'inserimento automatico di alcuni dettagli minori in base alle fotografie scattate in tutti questi anni. La tuta di Armstrong è stata invece digitalizzata da Smithsonian.

Grazie alla tecnologia AR potrete dunque ottenere un senso di presenza che non potreste mai ottenere guardando un semplice video. È possibile scaricare l'app per iOS direttamente sull'App Store di Apple a questo link, oppure dal Play Store di Google a quest'altro link.