Ecco perché non voglio comprare una Smart TV

Ultimamente moltissimi utenti nutrono l'esigenza di acquistare una Smart TV e probabilmente molti dei nostri lettori ne possiedono già una. Per chi non lo sapesse, si tratta di una TV che può collegarsi ad internet e dispone di applicazioni installabili facilmente per aumentare l'interattività. Tuttavia, ancora oggi non voglio comprarne una!

La TV è un oggetto del desiderio un po' in tutto il mondo ed è facile trovare più televisori che letti all'interno delle case. Ogni anno, infatti, si risparmia per poter acquistare una TV più grande o una dotata di una risoluzione maggiore. Ad oggi, il fenomeno più in voga è senza dubbio quello relativo alla Smart TV.

Da parte mia, andando un po' controcorrente, non vi è mai stato un particolare interesse verso l'acquisto di una Smart TV. Ne ho già testato alcune e mi sono piaciuti molti sistemi operativi a loro dedicati, come Tizen sulle TV Samsung e ancora di più Web OS si quelle LG. Tuttavia, secondo il mio pensiero, le funzioni a loro dedicate non valgono assolutamente la spesa.

Una Smart TV può essere sostituita da un dongle o set-top box. / @ AndroidPIT

Non ho mai collegato la mia TV via cavo per molto tempo e, anche se possiedo un'antenna esterna per guardare i canali in chiaro, non mi interessa più di tanto vederli e di solito mi tengo aggiornata con grazie alle varie notizie presenti su Internet.

Eppure, il mio televisore HD, già considerato obsoleto, non è lì per raccogliere la polvere. Essendo una early adopter e possedendo vari gadget smart home, la TV non è stata di certo tagliata fuori. Con un Chromecast (ora disponibile la terza generazione) la mia TV diventa facilmente un media center a cui mi rivolgo quando desidero guardare video su YouTube, ascoltare musica e seguire le mie serie preferite su Netflix e Prime Video in tutta comodità.

Basta un Chromecast e uno smartphone per ottenere una "Smart TV" / © AndroidPIT di Stella Dauer

Con il Google Home Mini posso anche accendere la TV tramite i comandi vocali, oppure posso chiedergli di riprodurre musica e video, oltre a poter controllare l'avanzamento dei contenuti. Con Chromecast ho accesso a centinaia di applicazioni che per me sono più che sufficienti.

Ciò che probabilmente è più importante per la maggior parte degli utenti è la definizione, ma questo non vale per me. Se riesco a vedere dei contenuti sullo schermo del mio smartphone, non mi lamenterò di certo della sufficiente qualità HD della TV.

Siete soddisfatti della vostra Smart TV o anche voi preferite un Chromecast?