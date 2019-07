Ecco qual è la punizione per chi utilizza i trucchi su Apex Legends

In qualsiasi gioco è facile trovare i classici giocatori imbroglioni che rovinano l'esperienza di gioco e il fair play tra giocatori onesti. Se è vero che molto spesso prosperano, quando si tratta di Apex Legends le cose non vanno esattamente così. Ecco come EA ha deciso di punire i furbetti.

Lo scorso fine settimana, Respawn, casa sviluppatrice di Apex Legends, ha pubblicato un post su Reddit in cui ha fatto chiarezza sui suoi tentativi di mitigare il gioco sleale. Tra le varie misure vi è il classico utilizzo dell'intelligenza artificiale per identificare gli account spam, oppure l'autenticazione a due fattori, ma Respawn menziona anche un'altro tipo di intervento: si chiama Matchmaking e si occupa di far combattere i giocatori furbetti tra di loro.

Ciò significa che tutte le persone che utilizzano dei trucchi per ottenere un vantaggio si ritroveranno a combattere tra loro invece che con i giocatori onesti. Questo non vale solo per chi imbroglia, ma anche per quelle persone che traggono vantaggio da essi. "Chi fa squadra con i cheater, anche se non utilizza trucchi, verrà considerato imbrogliare", ha aggiunto lo sviluppatore.

Non lamentatevi quando qualcuno utilizzerà dei trucchi contro di voi! / © Respawn Entertainment

Ma perché gli utenti non vengono semplicemente bannati? Semplice, poiché trattandosi di un gioco online è facile creare un nuovo account e ricominciare da capo, tra l'altro scalando la classifica con poca difficoltà. Metterli invece in condizione di poter continuare a giocare solo con "i loro simili" sembra essere dunque la soluzione migliore per non rovinare l'esperienza di gioco degli amanti del fair play.

Cosa pensate di questo metodo alternativo?