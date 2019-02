Eight Sleep, che si definisce la prima "azienda di sleep fitness" al mondo, ha svelato Pod. Il letto ad alta tecnologia è stato progettato per aiutare gli individui a raggiungere una forma fisica ottimale del sonno ed è il primo letto che combina la regolazione dinamica della temperatura, il monitoraggio biometrico, l'integrazione intelligente della casa e l'assistenza al sonno per un riposo e un recupero migliori.

Definibile come la sua caratteristica più interessante, la temperatura dinamica utilizza l'intelligenza artificiale per imparare le vostre abitudini di sonno e regola automaticamente la temperatura nel letto. La caratteristica è costruita su dati di oltre 43 milioni di ore di sonno monitorato.

La temperatura dinamica è in grado di reagire in modo intelligente ma la gamma può anche essere controllata manualmente. Puoi tenere il tuo letto tra i 20 e i 46 gradi. Una sveglia termica che inizia a raffreddare gradualmente il lato del letto minuti prima dell'ora a cui volete svegliarvi è progettata per aiutare gli utenti a svegliarsi in modo più naturale e senza disturbare il proprio compagno di sonno.

Il Pod è dotato di una pompa che controlla l'acqua. / © Eight Sleep

Il motore AI proprietario di Eight tiene traccia e monitora anche la salute del sonno. Fattori come la durata del sonno, la qualità e la coerenza vengono utilizzati per calcolare un punteggio personalizzato di idoneità al sonno. Il Pod funziona anche con ecosistemi domestici intelligenti come Nest, Philip Hue Lights o Amazon Alexa. Tutte le funzioni possono essere gestite da un'applicazione Android e iOS.

Il Pod può essere controllato tramite un'app. / © Eight Sleep

Sembra impressionante, quanto costa?

È possibile pre-ordinare l'Eight Sleep Pod ora ma il prezzo vi farà rimanere svegli la notte...

I prezzi partono da 1995 dollari per un letto matrimoniale, 2195 dollari per queen-size e 2495 dollari per le versioni King e California King. Se prenotate online, dovrete pagare un acconto di 95 dollari, mentre il resto è dovuto prima della spedizione che inizierà nell'aprile 2019.

Matteo Franceschetti, co-fondatore e CEO di Eight Sleep, afferma che il Pod farà di Eight Sleep la prima azienda ad affrontare tutti i problemi che impediscono una buona notte di sonno e garantiranno un sonno ottimale: "Abbiamo ideato una soluzione che si integra perfettamente nel letto, e impara e si regola in base al ciclo circadiano per essere sicuri di non essere mai troppo caldi o troppo freddi di notte".

Il professore di biologia dell'Università di Stanford e membro dell'Eight Sleep Scientific Advisory Board, Dr.Craig Heller, PhD, ha dichiarato: "L'obiettivo di modificare l'ambiente termico utilizzando i dati in-home è un'enorme opportunità per far progredire la scienza del sonno".

Paghereste 2000 dollari per un letto intelligente? Quanto vale una buona notte?